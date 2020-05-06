Turşu ihracatında ‘Kovid-19’ rekoru

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Bu yılı 250 milyon dolarlık turşu ihracatıyla kapatacağımızı umut ediyoruz” dedi. Turşu ihracatçısı Mehmet Kırıcı da, “İşçi çıkarmadık tam tersine yeni istihdam sağladık. Bu sene rekor bekliyoruz” diye konuştu.