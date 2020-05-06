06.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
Turşu ihracatında ‘Kovid-19’ rekoru
Probiyotik etkisiyle bağışıklığı güçlendirdiği haberleri yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da turşu talebini artırdı. Türkiye’nin turşu ihracatının tutarı ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 76 milyon dolara yükseldi.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Bu yılı 250 milyon dolarlık turşu ihracatıyla kapatacağımızı umut ediyoruz” dedi. Turşu ihracatçısı Mehmet Kırıcı da, “İşçi çıkarmadık tam tersine yeni istihdam sağladık. Bu sene rekor bekliyoruz” diye konuştu.