BİST118.190-0.18EURO7.810.40USD6.860.14ALTIN396.04-0.38
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri TÜSİAD Başkanı'ndan 15 Temmuz mesajı
    ABONE OL
    14.07.2020 - 14:37 | | AA

    TÜSİAD Başkanı'ndan 15 Temmuz mesajı

    Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, "15 Temmuz’da demokrasimize sahip çıkmak için kahramanca mücadele veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

    TÜSİAD Başkanı'ndan 15 Temmuz mesajı

    Kaslowski yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hakkında değerlendirmede bulundu.

    Şehit ve gazilerin minnetle anıldığını vurgulayan Kaslowski, şunları kaydetti:

    "15 Temmuz’da demokrasimize sahip çıkmak için kahramanca mücadele veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Ülkemizin 15 Temmuz günü ortak bir duruş ve inançla sahip çıktığı demokrasiyi korumak, demokratik ilkeleri ve Cumhuriyet değerlerini savunmak hepimizin asli görevidir. Her zaman dile getirdiğimiz gibi, demokrasiye müdahaleler ancak demokratik standartları yükselterek, hukukun üstünlüğünü güçlendirerek, özgür düşünceyi mümkün kılan ifade özgürlüğü ve temel hak alanlarını genişleterek önlenebilir. TÜSİAD olarak demokratik ve müreffeh bir ülke için çalışmaya, üretmeye evrensel demokratik ilkeleri kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.” 

    Zanlı adliyeye sedyeyle geldi!Antalya’da, kendisini durdurmaya çalışan 2 polis memurunu bıçakla yaralayan Mehmet Fatih Ö., sedye ile getirildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Zanlı tedavisinin devamı için yeniden hastaneye götürüldü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler bugünkü toplantıda

    Son dakika... Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Gözler bugünkü toplantıda

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Son durumu canlı yayında anlattı!

    Galataport nerede? Survivor finalinin yapıldığı Galataport'a nasıl gidilir?

    Galataport nerede? Survivor finalinin yapıldığı Galataport'a nasıl gidilir?

    Sıradaki Haber