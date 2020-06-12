BİST109.9980.77EURO7.70-0.28USD6.840.01ALTIN382.410.63
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Üç büyük İngiliz hava yolu şirketi, " karantina kararını" yargıya taşıdı
    ABONE OL
    12.06.2020 - 17:43 | | AA

    Üç büyük İngiliz hava yolu şirketi, " karantina kararını" yargıya taşıdı

    İngiltere’nin üç büyük uluslararası hava yolu şirketi Britsh Airways, Ryanair ve EasyJet’in İngiliz hükümetinin yurt dışından gelen yolcuların iki hafta boyunca karantinada tutulması yönündeki uygulamasını yargıya taşıdığı bildirildi.

    Üç büyük İngiliz hava yolu şirketi, " karantina kararını" yargıya taşıdı

    İngiliz yayın kurumu BBC, British Airways, Ryanair ve EasyJet’in İngiliz hükümetinin koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 8 Haziran’dan itibaren ülkeye gelenlerin iki hafta karantinada tutulması yönündeki düzenlemeyi yargıya taşıdığını bildirdi.

    İngiliz hükümetinin söz konusu düzenlemesine göre, İngiltere’ye gelecek yolcuların 2 hafta boyunca karantinada kalması gerekirken, bu kurala uymayanlara bin sterlin para cezası verilebiliyor.

    Düzenlemeye göre İngiltere’ye gelecek olan yolcuların iki hafta boyunca hangi adreste karantinada kalacaklarını, telefon numaraları ile birlikte güvenlik güçlerine bildirmesi şartı da aranıyor.

    Son dönemde ülkenin önde gelen seyahat ve konaklama şirketleri, bu uygulamanın turist akışını tamamen bitirebileceği uyarısını yapmıştı.

    İngiltere’nin en büyük havaalanı işletmecisi Swissport'un yöneticisi Jason Holt ise iki haftalık karantina uygulamasının turizm endüstrisine büyük darbe vuracağını söylemişti.

    Milliyet'te Haftanın Özeti (12 Haziran 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu hatfanın öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

    Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

    Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

    Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

    Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

    Bodrum katta baskın! Sigara dolum tesisi çıktı

    Bodrum katta baskın! Sigara dolum tesisi çıktı

    Sıradaki Haber