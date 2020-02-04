Ücretsiz! Sadece kimlik yetiyor...

Dil bilmek iş dünyasının olmazsa olmazları arasında. Tam da bu nedenle Türkiye’deki ailelerin yüzde 83’ü çocuğuna yurt dışında dil eğitimi aldırmak istiyor. Ancak dolar ve eurodaki yükseliş son dönemde masrafları artırdı. Amerika ve İngiltere’de dil eğitimi yıllık 50 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar çıkıyor. Bu nedenle Türkiye’de yabancı dil eğitimi veren kurumlara olan ilgi giderek artıyor.

Ücretsiz kurslar

Türkiye’de dil eğitimi için yılda yaklaşık 500 milyon TL harcama yapılıyor. Özel okullarda ya da kurslarda dil öğrenmenin maliyeti yurt dışı kadar olmasa da yüksek. Dil eğitiminde dünyada geçerli 6 seviye/kur (A1, A2, B1, B2, C1, C2) var. Eğitimin maliyeti bu kurlara göre değişse de Türkiye’de tüm seviyelerin dahil olduğu 6 kurluk bir eğitimin maliyeti 5 bin ile 10 bin lira arasında. Bu ücretleri karşılayamayan vatandaşlar için de ücretsiz seçenekler var. Bu konuda belediyeler destek oluyor.

Sadece kimlik yeterli

Belediyelerin kursları ücretsiz olmasının yanı sıra herhangi bir şart gerektirmediği için de çok uygun bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda ilkokul mezunu, okuma yazma bilen ve 16 veya 18 yaşını tamamlamış herkes bu derslere kayıt olabiliyor. Üstelik kayıtların çoğu internet üzerinden yapılıyor. Şahsen başvurularda ise bazı belediyeler nüfus cüzdanı ve bir de fotoğraf talep edebiliyor.

Sertifika veriliyor

Ücretsiz dil eğitimi veren yerlerden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi (İSMEK), 12 dil ve 45 programda ders veriyor. İSMEK’te verilen dil eğitimleri, uluslararası bağlamda tanınmış bir standart olan ‘Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’ kapsamında veriliyor. İSMEK’te aynı zamanda Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) için de hazırlık kursları bulunuyor. Bu kapsamda ise Arapça, İngilizce ve Basın Arapçası eğitimleri de veriliyor. Kurslara ‘www.ismek.ist’ internet sitesinden online kayıt yapılabiliyor.

Online siteler de var

Belediyeler dışında ücretsiz eğitim almanın bir yolu da internet. Online ücretsiz eğitim veren birçok internet sitesi var. Bu sitelerde neredeyse aradığınız her dilde ücretsiz dersler bulabiliyorsunuz. Bazı siteler sadece o siteye üyelik talep ederken, minik bir test yaparak seviyenizi belirleyen siteler de var. Ayrıca bazılarının mobil uygulamarı da bulunuyor. Böylece her yerde telefon üzerinden dil eğitimi alabiliyorsunuz. ‘loecsen’, ‘duolingo’, ‘lingusta’ ve ‘busuu’ bunlardan sadece bazıları.

Çince'den Rusça'ya

Belediyelerin çoğu ücretsiz yabancı dil eğitimlerine her yıl devam ediyor. Üstelik dil eğitimleri yalnızca temel diller olan İngilizce, Almanca ya da Fransızca olarak verilmiyor. Bazı belediyeler Arapça’dan Çince’ye, İspanyolca’dan Rusça’ya birçok dilde ücretsiz eğitimler vererek vatandaşların kariyer hayatlarına destek olmayı hedefliyor.

Bursa-Adana-Denizli...

❱Ankara Büyükşehir Belediyesi Teknik Eğitim Kursları (BELTEK) adıyla dil eğitimi veriyor. Konuyla ilgili ’beltek. gazi.edu.tr’ adresinden bilgi alınabiliyor.

❱İzmir Büyükşehir Belediyesi de Meslek Fabrikası kapsamında ücretsiz dil eğitimi veriyor. Başvurular online olarak ‘ibbmeslekfabrikasi.com/tr’ internet adresinden yapılıyor.

❱Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kursları kapsamında Almanca’dan Rumence’ye birçok dalda yabancı dil eğitimi almak mümkün. Buraya ’esmek.eskisehir.bel.tr’den başvuru yapılabiliyor.

❱Adana Büyükşehir Belediyesi ise daha önceki yıllarda ücretsiz yabancı dil eğitimi veriyordu. Bu yıl olup olmayacağı ise yaz aylarında açıklanacak. Başvurmak isteyenler ’adana.bel.tr’den bilgi alabiliyor.

❱Bursa Büyükşehir Belediyesi de Korece, İngilizce, Fransızca, Arapça ve Almanca gibi birçok dilde ders veriyor. Mart ayında başlayacak olan dersler için başvurular ’busmek.bursa.bel.tr’ye yapılabiliyor.

❱Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda ise İngilizce ve Yunanca dersleri veriliyor. Başvurular ‘temek.tekirdag.bel.tr’ye yapılabiliyor.

❱Denizli’de ise Pamukkale Belediyesi geçtiğimiz yıl başlattığı ücretsiz İngilizce ve Almanca derslerine bu yıl da devam ediyor. Konuyla ilgili bilgiye ’pamukkale.bel.tr’den ulaşılabiliyor.

❱Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK) kapsamında başvurular ’gasmek.org.tr’ üzerinden halen devam ediyor.

❱Hatay Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (HATMEK) kapsamında İngilizce ve Arapça dersleri veriyor. Devam eden kurslarla ilgili ’ucretsizkurslar.org’den bilgi alınabiliyor.

❱Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme ve Sanat Eğitimi Kursları’nda (KAMEK) İngilizce ve Arapça kursları veriliyor. Derslerle ilgili ’kamek.kahramanmaras.bel.tr’ internet adresinden bilgi alınabiliyor.

Posta - Hülya Çaylak