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    HaberlerEkonomi Haberleri Uçuşlar onlarla hikâyeye dönüşüyor
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    01.06.2020 - 07:00 |

    Uçuşlar onlarla hikâyeye dönüşüyor

    Türk Hava Yolları (THY), her yıl 31 Mayıs’ta kutlanan ‘Dünya Kabin Memurları Günü’ için özel bir video hazırladı.

    Uçuşlar onlarla hikâyeye dönüşüyor

    THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, videoda, THY ailesinin yeri geldiğinde rahatsızlanan bir yolcuya ilk müdahaleyi yapan bir sağlık görevlisi, yeri geldiğinde ise yardım elini dünyanın dört bir yanına uzatan iyilik elçisi yönlerine vurgu yapıldı.

    Kovid-19 salgınında THY, dünyanın 70’ten fazla ülkesinden 50 binin üzerinde vatandaşı tahliye uçuşları ile yurda taşıdı. Kabin memurları, bu uçuşlarda gerekli tüm önlemleri alarak vatandaşların güvenli ve sağlıklı seyahati için özverili bir performans sergiledi. THY’nin filosunda 12 binden fazla kabin memuru görevli. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Birkaç saatlik uçak seyahati unutulmaz bir hikayeye dönüşebiliyorsa ya da çok zorlu geçeceğinden eminken birileri bizim için kolaylaştırıyorsa bu onların sayesinde oluyor” dedi.

    48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdiCorona viüs tedbirleri kapsamında, İzmir'in de arasında bulunduğu 15 kentte 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Şehirler arası seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından İzmir - Manisa yolunda yoğunluk yaşandı.
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