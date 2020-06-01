Uçuşlar onlarla hikâyeye dönüşüyor

THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre, videoda, THY ailesinin yeri geldiğinde rahatsızlanan bir yolcuya ilk müdahaleyi yapan bir sağlık görevlisi, yeri geldiğinde ise yardım elini dünyanın dört bir yanına uzatan iyilik elçisi yönlerine vurgu yapıldı.



Kovid-19 salgınında THY, dünyanın 70’ten fazla ülkesinden 50 binin üzerinde vatandaşı tahliye uçuşları ile yurda taşıdı. Kabin memurları, bu uçuşlarda gerekli tüm önlemleri alarak vatandaşların güvenli ve sağlıklı seyahati için özverili bir performans sergiledi. THY’nin filosunda 12 binden fazla kabin memuru görevli. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Birkaç saatlik uçak seyahati unutulmaz bir hikayeye dönüşebiliyorsa ya da çok zorlu geçeceğinden eminken birileri bizim için kolaylaştırıyorsa bu onların sayesinde oluyor” dedi.