Ukrayna'da IMF'nin istediği "tarım arazilerinin satışını öngören tasarı" yasalaştı

Parlamento Genel Kurulunda, tarım arazilerinin satışına izin veren yasa tasarısı, 259 milletvekilinin oyuyla kabul edildi.
Buna göre, sadece Ukrayna vatandaşı olanlara 1 Temmuz 2021'den itibaren 100 hektara kadar tarım arazisi satın alabilme olanağı tanındı.
Tüzel kişiler ise 1 Ocak 2024 itibarıyla 10 bin hektara kadar arazi satın alabilecek.
Ukrayna'da 2001'den beri tarım arazilerinin satışı yasaktı.
IMF ile 2015'te varılan anlaşma kapsamında, Ukrayna'ya 17,5 milyar dolarlık kredi sağlanmış, bunun için de tarım arazilerinin satışının serbest bırakılması istenmişti.
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