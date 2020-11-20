Ulaşım ve iletişime yatırım 1 trilyon liraya koşuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan Karaismailoğlu, şu bilgileri paylaştı:



“Yatırım harcamalarımızda yüzde 62.1’lik pay ile kara yolu birinci sırada yer alıyor. Demir yolunun yatırımlardaki payı 2013’te yüzde 33 iken, 2020’de bu oran yüzde 47’ye çıkartıldı. 2020’de yüzde 47 olan demir yolu yatırım payı 2023’te yüzde 60 olacak. Toplam 214.7 milyar liralık Kamu - Özel İş Birliği projesini başlattık. Söz konusu yatırımların yüzde 86’sı tamamlandı. Yapımı devam eden Kamu Özel Sektör İş Birliği projeleri ile birlikte 30.3 milyar lira daha yatırımı ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz.”



Karaismailoğlu, yatırım portföylerinde 463 projenin bulunduğunu, bu projelerin toplam büyüklüğünün 638.2 milyar lira olduğunu, bunda yaklaşık 263.5 milyarlık nakdi gerçekleşme sağladıklarını kaydetti.



Yeni tren hatları



Ankara - Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 95 fiziki ilerleme sağladıklarını açıklayan Karaismailoğlu, projenin tamamlanmasıyla Ankara - Sivas arasındaki demir yolu seyahat süresinin 12’den 2 saate düşeceğini ifade etti. Ankara - İzmir Hızlı Tren hattının, altyapı çalışmalarında yüzde 35 fiziksel ilerleme kaydettiklerini anlatan Karaismailoğlu, “Ankara - İzmir arasında 14 saat olan demiryolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz” dedi.



‘e-scooter’a güvenli zemin



Bakan Karaismailoğlu, “Uydu haberleşme kapasitemizi geliştirmeye devam ediyoruz. Türksat 5A’yı aralık ayında, 5B’yi ise 2021 ilk yarısında fırlatıyoruz” dedi.

Yerli Haberleşme Uydusu Türksat 6A’yı Türkiye’nin en büyük Ar - Ge projelerinden biri olarak niteleyen Karaismailoğlu, söz konusu uydunun 2022 yılında hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Karaismailoğlu, mikro hareketlilik çözümlerinin kısa mesafede şehir içinde rahatlama sağladığını belirterek, şöyle devam etti:

“e-scooterların kullanımını hem kullanıcısı için hem de yolu kullanan araç ve yayalar için güvenli bir zemine oturtmamız için çalışmalarımızı başlattık. Yıldız Teknik Üniversitesi ile bir protokol imzalayarak üniversite bünyesinde bir Ar-Ge çatısı oluşturduk.”