'Ulaşımda bisikletin çok önemli yeri var'

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Türkiye Belediyeler Birliği’nin koordinasyonunda sağlıklı yaşam ve sıfır emisyon konusunda farkındalık oluşturmak için bisiklet süren Dönmez, kendisinin bisikletle ilk tanışmasının ilkokul çağlarında olduğunu anlattı.



Hedef az emisyon



Dönmez, ortaokula giderken de ilk bisikletine sahip olduğunu kaydederek, “Öğretmen ve memur çocuğuyum. Dolayısıyla bisiklete biraz geç sahip oldum. İkinci el bir bisiklet aldık. Tekerlekleri standart dışıymış. Patladı ve uzun süre yenisini takıp kullanamadım. Sonrasında da bazı bisikletlerimiz oldu. Çocukluğumdan beri gençlik çağlarımda da bisiklete binmeyi ve sürmeyi seven biriyim” diye konuştu.



Dönmez, hayatın merkezinde enerjinin yattığının altını çizerek, “Özellikle son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak çevre hareketliliği son derece önem arz etmeye başladı. Hem bireylerin hem toplumun daha az emisyon çıkartan cihazları tercih etmesi lazım. Ulaşımda en önemli unsurlardan biri şüphesiz bisiklet. Belki ilerde elektrikli otomobiller gündeme gelecek onlar da aynı şekilde emisyonu çok az olan araçlarımız. Böylece daha yaşanabilir, sürdürülebilir bir çevreye kavuşmuş olacağız” değerlendirmesinde bulundu.