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UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Adil KaraismailoÄŸlu ElazÄ±ÄŸ'daki temaslarÄ± kapsamÄ±nda beraberinde KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Abdulkadir UraloÄŸlu ile KarayollarÄ± 8. BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ziyaret etti, Ã§alÄ±ÅŸmalarla ilgili bilgi aldÄ±.

Daha sonra yapÄ±mÄ± sÃ¼ren Harput yolunda incelemelerde bulunan KaraismailoÄŸlu, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ElazÄ±ÄŸ'da devam eden 11 kara yolu projesi bulunduÄŸunu belirtti. KaraismailoÄŸlu bunlarla ilgili istiÅŸarelerde bulunduklarÄ±nÄ±, bu projeleri en kÄ±sa sÃ¼rede tamamlayarak ElazÄ±ÄŸlÄ±larÄ±n yaÅŸamÄ±na hayatÄ±na deÄŸer katmasÄ± iÃ§in hizmete aÃ§acaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi

Â Bunun yanÄ± sÄ±ra yine ElazÄ±ÄŸlÄ±larÄ±n ihtiyaÃ§larÄ± doÄŸrultusunda hayata geÃ§irilecek Ã§alÄ±ÅŸmalarla ilgili de planlamalarÄ± yapÄ±p vatandaÅŸÄ±n hizmetine sunacaklarÄ±nÄ± ifade eden KaraismailoÄŸlu, "BÃ¶lgede gerek kara yolu geÃ§iÅŸleri gerek demir yolu geÃ§iÅŸleri gerekse de ÅŸehir merkezinde yaÅŸam kalitesini artÄ±racak projelerle ilgili istiÅŸarelerde bulunduk. Ä°nÅŸallah bunlar projelendiÄŸi, kararlar kesinleÅŸtiÄŸi zaman sizlerle paylaÅŸacaÄŸÄ±z. Herkes ÅŸundan emin olsun ki; ElazÄ±ÄŸlÄ±larÄ± Ã§ok daha gÃ¼zel gÃ¼nler bekliyor. BunlarÄ±n Ã§abasÄ± iÃ§erisindeyiz." diye konuÅŸtu.

"DÃœNYA Ä°Ã‡Ä°N Ã–RNEK PROJELERDEN BÄ°RÄ°"

Ã‡ok derin Ã§alÄ±ÅŸmalar yaptÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren KaraismailoÄŸlu, son derece Ã¶nemli bir proje olan KÃ¶mÃ¼rhan KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nde de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n Ã§ok hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde devam ettiÄŸini aktardÄ±.

"KÃ¶mÃ¼rhan KÃ¶prÃ¼sÃ¼ hem ElazÄ±ÄŸ hem bÃ¶lge hem TÃ¼rkiye hem de dÃ¼nya iÃ§in Ã¶rnek projelerden biri. Mevcut ulaÅŸÄ±m akslarÄ±nÄ±n, ticaret hacimlerinin artmasÄ±, lojistik koridorlarÄ±n geniÅŸlemesi dolayÄ±sÄ± ile kÃ¶prÃ¼lerin belli bir sÃ¼re sonra hizmet veremeyecek duruma gelmesinden dolayÄ± yÃ¼zyÄ±llarca hizmet edecek projeler iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz." diyen KaraismailoÄŸlu, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Adeta dÃ¼nyada Ã¼niversitelerde ders olarak okutulabilecek bir KÃ¶mÃ¼rhan KÃ¶prÃ¼sÃ¼'nÃ¼ bu bÃ¶lgeye, ElazÄ±ÄŸ'a kazandÄ±rmÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ±z. 7 bin ton Ã§elik kullanÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca 420 kilometrelik kaynak yapÄ±ldÄ±. Ä°nÅŸallah bittiÄŸinde bÃ¶lgeye, ElazÄ±ÄŸ'a Ã§ok bÃ¼yÃ¼k deÄŸer katacak, yÃ¼zyÄ±llarca hizmet edecek Ã§ok deÄŸerli bir proje. Bitmesini sabÄ±rsÄ±zlÄ±kla bekliyoruz. AralÄ±k ayÄ±nÄ±n iÃ§erisinde inÅŸallah burayÄ± tamamlayÄ±p vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n, bÃ¶lgenin hizmetine sunacaÄŸÄ±z."

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"HAKKARÄ°'DE NE YAPIYORSAK Ä°ZMÄ°R'DE, Ä°STANBUL'DA, ELAZIÄž'DA DA ONU YAPIYORUZ"

18 yÄ±lda 100 yÄ±lda yapÄ±lamayacak iÅŸleri CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan liderliÄŸinde tamamlayarak vatandaÅŸlarÄ±n, milletin hizmetine sunduklarÄ±nÄ± belirten KaraismailoÄŸlu, "SÃ¶ylediÄŸimiz gibi Hakkari'de ne yapÄ±yorsak Ä°zmir'de, Ä°stanbul'da, ElazÄ±ÄŸ'da da onu yapÄ±yoruz. BÃ¼tÃ¼n Ã§abamÄ±z vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n milletimizin duasÄ±nÄ± almak, onlarÄ± memnun etmek. YorgunluÄŸumuzu giderecek tek ÅŸey, yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yatÄ±rÄ±mlarÄ± vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n kullanmasÄ± ve mutlu olmasÄ±dÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

KaraismailoÄŸlu, bir bir tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda bu projelerin bÃ¶lgeye Ã§ok bÃ¼yÃ¼k etkisinin olacaÄŸÄ±nÄ±, ticarette, turizmde, istihdamda, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k artÄ± deÄŸerler kazandÄ±racaÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Â Bu nedenle ulaÅŸtÄ±rma ve alt yapÄ± projelerinin Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸunu, bunun bilincinde olarak ihtiyaÃ§larÄ±n belirlenmesi, yerinde tespitler yapÄ±lmasÄ± iÃ§in istiÅŸare halinde olduklarÄ±nÄ± bildiren KaraismailoÄŸlu, projeler tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda da burada, ElazÄ±ÄŸlÄ±larla bir arada olacaklarÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Bakan KaraismailoÄŸlu Harput Mahallesini gezdi, vatandaÅŸlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Bakan KaraismailoÄŸlu'na incelemelerinde ElazÄ±ÄŸ Valisi Erkaya YÄ±rÄ±k, Belediye BaÅŸkanÄ± Åžahin ÅžerifoÄŸullarÄ±, AK Parti milletvekilleri Metin Bulut, ZÃ¼lfÃ¼ DemirbaÄŸ, ZÃ¼lfÃ¼ Tolga AÄŸar ve Sermin BalÄ±k da eÅŸlik etti.

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