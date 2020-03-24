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    HaberlerEkonomi Haberleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan videolu "Kovid-19" mesajları
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    24.03.2020 - 14:30 | | AA

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan videolu "Kovid-19" mesajları

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı panik yapılmadan tedbir alınmasının şart olduğunu belirterek, "Evde kal, uzak kalma ve unutma, koronavirüs alacağımız hiçbir tedbirden güçlü değildir." mesajı verdi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan videolu "Kovid-19" mesajları

    Turhan'ın Kovid-19'a karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin videolu mesajı sosyal medyada paylaşıldı.

    "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Cahit Turhan'dan mesajınız var!" ifadesiyle başlayan videoda Turhan, dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle virüsün bulaşma etkisini azaltmak için sokağa çıkılmaması ve mümkün olduğu kadar evde kalınması gerektiğini bildirdi.

    Turhan, evde geçirilen sürenin verimli hale getirilebileceğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

    "Kitap okuyabilir, el işi hobileri yapılabilir hatta evde eşlerimizin yaptığı yemekleri öğrenebiliriz. Yoğun iş hayatı tempomuz var. Bu molayı bir vesile haline getirerek aile bireylerimiz ile daha uzun sohbetler yapabilir, edindiğimiz tecrübeleri çocuklarımızla paylaşabiliriz. Şimdi koronavirüs riskinden korunmak için yapmamız gerekenleri Sağlık Bakanlığımız sürekli duyuruyor. Panik yok ama tedbir şart. Ellerimizi sık sık yıkayacağız, kalabalık ortamlara girmeyeceğiz, sosyal mesafeyi koruyacağız, sarılıp tokalaşmak yerine gönül selamıyla selamlaşacağız. Evde kal, uzak kalma ve unutma, koronavirüs alacağımız hiçbir tedbirden güçlü değildir." 

     

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüs açıklamasıCumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı. Erdoğan okullarda tatilin uzatılması konusunda da "Bilim Kurulu uzatılmasında fayda var diyorsa ona uyalım, çünkü işin ehli onlar." ifadelerini kullandı.
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