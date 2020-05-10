Ülke ekonomisine 416 milyar TL destek

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 2020 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Kovid-19 salgınının ülkemizi de önemli ölçüde etkilediği yılın ilk üç aylık dönemi ve sonrasında hizmetlerimizi kesintisiz olarak sürdürdük. Bankamız, salgının ülke ekonomisine etkilerini en aza indirmek amacıyla destek paketi açıklayan ve uygulamaya başlayan ilk özel banka oldu. Bugüne kadar 400 binin üzerinde bireysel ve yaklaşık 50 bin ticari müşterimizin toplam 30 milyar TL’nin üzerinde kredisinin vadesi gelen ödemelerini öteledik. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki hastanelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmak üzere 10 milyon TL’lik kaynak sağladık” dedi.



Mevduat 308 milyar

İş Bankası’nın mevduat hacmi Mart 2020 itibarıyla 308 milyar TL’ye ulaştı. Mevduatın toplam pasif içindeki payı yüzde 60 seviyesinde gerçekleşirken, vadesiz mevduatın toplam mevduat içindeki payı yüzde 32 seviyesine yükseldi. Banka, üç ayda yurt içi piyasalarda toplam 6.2 milyar TL menkul ihracı gerçekleştirdi, yurt dışı piyasalarda ise ocak ayında 750 milyon ABD Doları tutarında tahvil ihraç etti. Yoğun ilgi gören söz konusu ihraç ile İş Bankası, ülke ekonomisine kaynak sağlamaya devam etti.



Yılın ilk üç ayında 1.5 milyar TL düzeyinde net kâr elde eden İş Bankası’nın, Mart 2020 itibarıyla, özkaynak büyüklüğü 58.5 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 18.4 düzeyinde oluştu.



Bali, “Cumhuriyet tarihimiz boyunca her zorluk ve sıkıntıda milli tavrını ve duruşunu her zaman tereddütsüzce sergileyen İş Bankası, bütün imkanlarını ve teknik ehliyetini, memleket ve milletimizin hizmetine sunmaya devam edecek” dedi.