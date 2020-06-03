Uludağ İhracatçı Birliklerinin mayıs ayı ihracatı 1,2 milyar dolar oldu

UİB'den yapılan açıklamaya göre, mayıs ayındaki ihracatı, 1 milyar 220 milyon 454 bin dolar seviyelerinde gerçekleşen UİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı, 27,2 milyar dolar oldu.

Mayıs ayında 1,02 milyar dolarlık ihracat yapan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise 23,1 milyar dolar olarak açıklandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB), mayıs ayında 44,3 milyon dolarlık ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1,02 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşti.

Mayıs ayında 34,5 milyon dolar ihracatı bulunan Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 614,2 milyon dolar oldu. Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), mayıs ayında 11,2 milyon dolar ihracat yaparken, geriye dönük 12 aylık dönemde 161,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Mayıs ayında 7,5 milyon dolar ihracatı olan Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise 127,3 milyon dolar seviyelerinde dış satışa imza attı. Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin mayıs ayı ihracatı ise 94 milyon dolar olarak açıklandı.