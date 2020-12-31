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31.12.2020 - 12:56 | | İHA

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın, ilk üretilen yerli otomobili 5 milyona sattıklarını söylediği Gebzeli iş adamı Muzaffer Altıntaş, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık yaptığı açıklamada, ilk üretilecek yerli otomobilin Gebzeli bir iş adamına 5 milyona satıldığını açıklamıştı.

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti Son yolculuğuna uğurlanıyor

Otomobil sözünü alan Gebzeli iş adamı Muzaffer Altıntaş, 1974 model Vosvos ile gezdiği için gündem olmuştu. Bir süre önce korona virüse yakalanan Gebzeli işadamı Muzaffer Altıntaş tedavi gördüğü Tuzla Devlet Hastanesi’nde 81 yaşında hayatını kaybetti. Altıntaş için, Gebze Merkez Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Altıntaş’ın cenazesine ailesi, yakınları, Gebze protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede Altıntaş için dualar okundu. Helallik istenmesinin ardından cenaze namazı kılındı. Cenazede Altıntaş’ın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Altıntaş’ın tabutu, omuzlar üstünde taşındı. Daha sonra ise hayırsever işadamının cenazesi, dualar eşliğinde aile kabristanına defnedildi.

Yasağı delip eğlence mekanında yakalandılarKonya sokağa çıkma kısıtlamasına karşın açık olan eğlence merkezine polis tarafından düzenlenen operasyonda 46 kişiye, 4 bin 50'şer liradan toplam 186 bin 300 lira ceza uygulandı. Eğlence merkezi mühürlenirken, sahibi Mehmet B. hakkında adli işlem başlatıldı.
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