Uranyum Nedir, Nerelerde Kullanılır? Özellikleri Nelerdir?

Nükleer enerjinin hammaddesi olarak öne çıkan Uranyum, nükleer santrallerde kullanılan ve oldukça tehlikeli bir radyoaktif elementtir. Dünya çapında yaygın olarak rezervleri bulunan bu kaynak, çok ciddi tehlikeleri olduğundan dolayı, diğer madenler gibi kolay kolay satılmaz ya da aktarılamaz.



Uranyum Özellikleri



Uranyum savaş tehdidi ya da silah olarak kullanılmadığı müddetçe insanlık için oldukça önemli bir radyoaktif elementtir. Özellikle yeraltı kaynaklarının gün geçtikçe azalması ile beraber, nükleer enerjiye olan ihtiyaç çok daha yüksek noktaya ulaşmış durumda. Bu sebepten dolayı nükleer enerjin hammaddesi olarak uranyuma istek de daha fazla artmaktadır. Özellikle enerji üretimi noktasında diğer kaynaklara göre çok daha yüksek bir potansiyeli bulunmaktadır.



Simgesi ‘U’ olarak bilinen Uranyum, atom ağırlığı 238’dir ve atom numarası 92’dir. 1132 derecede erime potansiyeline sahip olan Uranyum, 3818 derecede ise kaynamaktadır. Demir görünüşü ile beraber sert bir metal olarak öne çıkarken, gümüş beyazı bir renge sahiptir. Nükleer santrallerinde yakıt ve enerji üretimi noktasında en önemli ham madde olarak öne çıkmaktadır. Türkiye'nin farklı bölgelerinde zengin bir rezervi olması ile beraber, dünya çapında da yoğun olarak çıkartılmaktadır.



Uranyum Hangi Alanlarda Kullanılır?



Uranyum birçok farklı alanda kullanılan günümüzün en önemli radyoaktif elementler arasında yer almaktadır. Hatta belki de en önemlisi olduğunu dile getirmek mümkün.



- Camlara renk verici bir madde olarak kullanılır.

- Özellikle nükleer santrallerde enerji üretimi noktasında hayati bir önem taşır.

- Nükleer yakıtın hammaddesi olarak kullanılır.

- Aynı zamanda zırh kaplamaları için değerlendirilir.

- Hava araçlarının kanatları için ağırlık amaçlı öne çıkmaktadır.



Bu gibi farklı kullanım alanları ile beraber Uranyum en önemli elementlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Özellikle nükleer santrallerin güvenli şekilde çalışabilmesi ve dengeli kalabilmesi noktasında çok önemli bir göreve sahiptir. O yüzden dünya çapında farklı rezervler ile sürekli olarak yoğun şekilde çıkarılmaya devam ediliyor.