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    29.01.2020 - 14:08 | | AA

    Üs bölgeleri Sarp kulesiyle korunacak

    Kritik Ã¼s bÃ¶lgeleri, uzaktan komutalÄ±Â  silah sistemi yerleÅŸtirilen Sarp kuleleriyle korunacak.Â

    Üs bölgeleri Sarp kulesiyle korunacak

    AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re, ASELSAN'Ä±n yurt iÃ§inde veÂ  dÄ±ÅŸÄ±nda yoÄŸun talep gÃ¶ren Sarp Uzaktan KomutalÄ± Silah Sistemi yeni gÃ¶revler Ã¼stleniyor.

    Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile ASELSAN arasÄ±nda Uzaktan KomutalÄ± SilahÂ  Sistemi Kurulumu Projesi sÃ¶zleÅŸmesi, Nisan 2019'da imzalandÄ±.

    Proje kapsamÄ±nda, halihazÄ±rda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ModÃ¼ler Ãœs BÃ¶lgesi Projesi'neÂ  dahil edilmeyen ancak kritikliÄŸi nedeniyle yakÄ±n alan korumasÄ± saÄŸlanmasÄ± gerekenÂ  Ã¼s bÃ¶lgelerinin acil ihtiyacÄ± olan Sarp Silah Sistemi, Sarp Kulesi, sistemÂ  iÅŸletim konteyneri, video kayÄ±t sistemi, jeneratÃ¶r ve kesintisiz gÃ¼Ã§ kaynaÄŸÄ±nÄ±nÂ  anahtar teslimi istendi.

    Ãœs bÃ¶lgeleri Sarp kulesiyle korunacak

    Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yer teslimi yapÄ±lan 8 Ã¼sÂ  bÃ¶lgesinde sistemlerin geÃ§ici kabulÃ¼ geÃ§en yÄ±lÄ±n sonlarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildi.

    ASELSAN Sarp Uzaktan KomutalÄ± Stabilize Silah Sistemi, yurt iÃ§inde veÂ  dÄ±ÅŸÄ±nda, taktik kara araÃ§larÄ± ve sabit tesislerde hava ve kara tehditleri ileÂ  asimetrik tehditlere karÅŸÄ± kullanÄ±lÄ±yor.

    Harekat ihtiyacÄ±na uygun olarak sisteme farklÄ± silahlar takÄ±labiliyor.Â  Gece ve gÃ¼ndÃ¼z gÃ¶zetleme, hedef tespit ve takip imkanÄ± saÄŸlayan Sarp sistemi,Â  geliÅŸmiÅŸ uzaktan komuta yetenekleri ile kullanÄ±cÄ± personelin gÃ¼venliÄŸini en Ã¼stÂ  seviyeye taÅŸÄ±yor.

    Sarp sisteminin 12,7 ve 7,62 milimetre makineli tÃ¼fek, 40 milimetreÂ  otomatik bombaatar gibi silah seÃ§enekleri bulunuyor.

    Hareket halinde ve hareketli hedeflere atÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirebilen SarpÂ  silah sistemi, balistik hesaplama, mesafe Ã¶lÃ§me, bilgisayar tabanlÄ± atÄ±ÅŸ kontrolÂ  fonksiyonlarÄ±, mÃ¼himmat sonu uyarÄ±sÄ± gibi kabiliyetlerle gÃ¶rev yapÄ±yor.

    Kaçak maden ocaÄŸÄ±nda göçük! Ä°ki iÅŸçi mahsur kaldÄ±Zonguldak'Ä±n Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine raÄŸmen kaçak olarak iÅŸletilen kömür ocaÄŸÄ±nda meydana gelen göçükte iÅŸçiler Sabahattin KalaycÄ±oÄŸlu ve Murat Ovaz mahsur kaldÄ±.
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