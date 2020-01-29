Ãœs bÃ¶lgeleri Sarp kulesiyle korunacak

AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye gÃ¶re, ASELSAN'Ä±n yurt iÃ§inde veÂ dÄ±ÅŸÄ±nda yoÄŸun talep gÃ¶ren Sarp Uzaktan KomutalÄ± Silah Sistemi yeni gÃ¶revler Ã¼stleniyor.

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile ASELSAN arasÄ±nda Uzaktan KomutalÄ± SilahÂ Sistemi Kurulumu Projesi sÃ¶zleÅŸmesi, Nisan 2019'da imzalandÄ±.

Proje kapsamÄ±nda, halihazÄ±rda yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ModÃ¼ler Ãœs BÃ¶lgesi Projesi'neÂ dahil edilmeyen ancak kritikliÄŸi nedeniyle yakÄ±n alan korumasÄ± saÄŸlanmasÄ± gerekenÂ Ã¼s bÃ¶lgelerinin acil ihtiyacÄ± olan Sarp Silah Sistemi, Sarp Kulesi, sistemÂ iÅŸletim konteyneri, video kayÄ±t sistemi, jeneratÃ¶r ve kesintisiz gÃ¼Ã§ kaynaÄŸÄ±nÄ±nÂ anahtar teslimi istendi.

Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yer teslimi yapÄ±lan 8 Ã¼sÂ bÃ¶lgesinde sistemlerin geÃ§ici kabulÃ¼ geÃ§en yÄ±lÄ±n sonlarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirildi.

ASELSAN Sarp Uzaktan KomutalÄ± Stabilize Silah Sistemi, yurt iÃ§inde veÂ dÄ±ÅŸÄ±nda, taktik kara araÃ§larÄ± ve sabit tesislerde hava ve kara tehditleri ileÂ asimetrik tehditlere karÅŸÄ± kullanÄ±lÄ±yor.

Harekat ihtiyacÄ±na uygun olarak sisteme farklÄ± silahlar takÄ±labiliyor.Â Gece ve gÃ¼ndÃ¼z gÃ¶zetleme, hedef tespit ve takip imkanÄ± saÄŸlayan Sarp sistemi,Â geliÅŸmiÅŸ uzaktan komuta yetenekleri ile kullanÄ±cÄ± personelin gÃ¼venliÄŸini en Ã¼stÂ seviyeye taÅŸÄ±yor.

Sarp sisteminin 12,7 ve 7,62 milimetre makineli tÃ¼fek, 40 milimetreÂ otomatik bombaatar gibi silah seÃ§enekleri bulunuyor.

Hareket halinde ve hareketli hedeflere atÄ±ÅŸ gerÃ§ekleÅŸtirebilen SarpÂ silah sistemi, balistik hesaplama, mesafe Ã¶lÃ§me, bilgisayar tabanlÄ± atÄ±ÅŸ kontrolÂ fonksiyonlarÄ±, mÃ¼himmat sonu uyarÄ±sÄ± gibi kabiliyetlerle gÃ¶rev yapÄ±yor.