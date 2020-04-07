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    HaberlerEkonomi Haberleri Uzaktan servis ile üretimde kesinti yok
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    07.04.2020 - 07:00 |

    Uzaktan servis ile üretimde kesinti yok

    Robot otomasyon sistemleri, üretim takip yazılımları ve fabrikaların dijital bir alt yapıya kavuşmasına yönelik projeleriyle Türkiye’nin endüstri 4.0 çalışmalarına katkı sunan Tezmaksan, Kovid-19 nedeniyle üretimde sorun yaşanmaması için harekete geçti.

    Uzaktan servis ile üretimde kesinti yok

    Şirket, online servis, bakım hizmetini ücretsiz olarak sanayinin hizmetine açtı.

    % 90’ı mühendis

    Tezmaksan Genel Müdürü Hakan Aydoğdu çalışmayla ilgili olarak, “Tüm dünyayı saran Kovid-19 salgınında üretime devam etmek zorunda olan ülkelerden biri olan Türkiye’de uzaktan servisin çok kıymetli ve cankurtaran olduğu bir dönemdeyiz. Kendi müşterilerimize yıllardır verdiğimiz ücretsiz bakım ve servis hizmetini şimdi üretim yapan tüm sanayicilerimize açtık” dedi.

    Çalışanlarının yüzde 90’ı mühendislerden oluştuğunu belirten Aydoğdu şu bilgileri verdi:

    “Güçlü bir teknolojik alt yapıya ve servis olarak güçlü bir mühendislik birikimine sahibiz. Kovid-19 süreci ile biz de evden çalışma sistemine en hızlı geçen şirketlerden biri olduk. Servis verdiğimiz müşterilerimiz, Türkiye’nin en önemli ve 7/24 üretim yapan firmaları. Bu yüzden anlık servis vermek, ihtiyaçlarını uzaktan gidermek ve üretim hatlarının durmaması için yapılması gerekenleri hızlıca ortaya çıkarttık. Şimdi evlere kapanmış bir dünyada bu imkanlarımız bize uzaktan hizmet etme imkanını kolayca veriyor. Ülkemizde talaşlı imalat yapan herkese ücretsiz online servis vererek üretimin devam etmesi konusunda elimizi taşın altına koyuyoruz. Bugünleri dayanışma içerisinde ve en az hasar ile geçireceğimize inanıyoruz.” 

    Facetime iletişim

    Ücretsiz servis hizmeti almak isteyen üreticiler, Tezmaksan’ın internet sayfası üzerinden başvuruda bulunuyor. Tezmaksan mühendisleri, bu üreticilerle Facetime üzerinden iletişime geçiyor.

     

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