Uzayda marka ülke Türkiye

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Uzaya fırlatılan Türksat 5A uydumuzla doğu yörüngesindeki uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına alıyoruz” dedi.



Erdoğan, dün Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumunda yaptığı konuşmada, haberleşmeden savunma sanayisine, enerjiden çevrenin korunması ve şehircilik faaliyetlerinin takibine kadar geniş bir kullanım alanı olan uzay ve uydu teknolojileri alanında Türkiye’yi marka haline getirmekte kararlı olduklarını vurguladı.



Türksat 5A ile Türkiye’nin uzaydaki aktif uydu sayısını 7’ye çıkartacağını vurgulayan Erdoğan hâlâ uzayda bulunan uydulardan üçünün haberleşme, üçünün de gözlem amaçlı olarak faaliyet gösterdiğini kaydetti.



Bunların dışında bilimsel amaçlı çalışmalar için fırlatılan uyduların bir kısmının yakıt ömürleri tükendiği için devre dışı kaldığını belirten Erdoğan, istihbarat ve haberleşme amaçlı olarak tasarlanan Türksat 5A’nın da aktif olmasıyla birlikte faal haberleşme uydularının sayını 4’e yükselttiklerini vurguladı.



4 ayda yörüngeye



Erdoğan, bu uydunun kapsama alanında Avrupa, Orta Doğu, Kuzey ve Güney Afrika, Orta Afrika, Akdeniz, Ege ve Karadeniz’in bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



“Geniş bir hizmet alanına sahip bu uydumuzla aynı zamanda mevcut haberleşme uydularımızı da yedeklemiş oluyoruz. Türkiye uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biridir. Bu sabah uzaya fırlatılan Türksat 5A uydumuzla doğu yörüngesindeki uzay haklarımızı 30 yıl boyunca garanti altına alıyoruz. Yaklaşık 4 ay sonra yörüngesine yerleşecek olan uydumuzun ülkemize ve tüm dostlarımıza hayırlı hizmetlere vesile olacağına inanıyorum.”

Mikro uydu için fırlatma tesisi



Türkiye Uzay Ajansı’nın ülkenin önemli görevler üstleneceğini ifade eden Erdoğan, ajans tarafından hazırlanan 2021, 2030 milli uzay programını yakın bir tarihte açıklayacaklarını söyledi.



Erdoğan, 10 yıl içinde ülkeye kazandıracakları uyduları, insan kaynağına ve uzay sanayine yönelik projeleri bu programda ortaya koyacaklarını belirterek, “Uydu alanında mikro uydular giderek öne çıkıyor. Biz de hem mikro uydu geliştirme hem de bu uyduları ülkemizden uzaya gönderme konusunda yoğun hazırlık içerisindeyiz. Bu amaçla ülkemizde bir mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz. Kamu kurumlarımızın, üniversitelerimizin ve özel sektörümüzün uydu geliştirme faaliyetlerini destekliyoruz” diye konuştu.



Haberleşme kalitesi artacak



Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye’nin aktif uydu sayısı, Türksat 5A’nın 4 ay sonra yörüngesine oturtulmasıyla 7’ye yükselecek. Türkiye’nin, 3’ü (Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B) haberleşme, 3’ü (Göktürk-1, Göktürk-2 ve RASAT) gözlem olmak üzere aktif 6 uydusu bulunuyor.



2017’de imzalanan sözleşme sonrası Airbus’ın Fransa’nın Toulouse şehrindeki tesislerinde üretimine başlanılan Türksat 5A, SpaceX firmasının ABD Florida’da bulunan Cape Canaveral fırlatma merkezine gönderildi. Dün 05.15’te Falcon 9 roketiyle başarılı bir şekilde uzaya fırlatılan Türksat 5A’dan fırlatıştan 35 dakika sonra ilk sinyal alındı. 2021’in ikinci çeyreği içinde hizmete başlaması hedeflenen Türksat 5A, Türkiye’nin yeni Ku Bandını kullanan öncü ülkelerden birisi olmasını sağlayacak, 12 kilovat güçle çok daha kaliteli bir TV yayıncılığı ve haberleşme hizmeti sağlayacak.

‘Sıra uzaya insan göndermeye gelecek



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uzaydaki gelişmelerin devamında, uzaya insan gönderme çalışmalarının geleceğini söyledi.

Karaismailoğlu, Türksat AŞ’nin Gölbaşı yerleşkesinde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türksat 5A’nın Türkiye saatiyle 4.28 olarak açıklanan fırlatmasının hava koşulları nedeniyle 5.15’te yapıldığını belirtti. Karaismailoğlu, “Türksat 5A uydumuzdan 35’inci dakikadan sonra ilk sinyal geldi. Uydumuz, yolculuğuna devam ediyor. Bu yolculuk 4 ay sürecek. Daha sonra testlerimizi yapacağız ve uydu faaliyete alınacak” diye konuştu.



Karaismailoğlu, 5A uydusunun ardından 5B ve 6A uydularının fırlatılmasının geleceğini ifade ederek, “Şu anda imalatları tamamlanan ve testleri yapılan Türksat 5B uydumuzu da haziranda fırlatmayı planlıyoruz” dedi.



Yerli ve milli Türksat 6A ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini aktaran Karaismailoğlu, Türksat 6A’nın da 2022’nin ilk aylarında fırlatılmasının planlandığını kaydetti. Karaismailoğlu, bu yöndeki gelişmelerin devamında uzaya insan gönderme çalışmalarının geleceğine dikkat çekti.



Yeni uydular yolda



Türkiye’nin 1994 yılında başlayan uzaya uydu gönderme sürecinde, bu yıl içinde fırlatılacak Türksat 5B’nin ardından yeni bir seviyeye geçmeyi planladıklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



“Amacımız 2022 yılında ülkemiz tarafından üretilen ilk haberleşme uydusu olan Türksat 6A’yı uzaydaki yerine yerleştirmektir. Bu uydu çok gelişmiş teknolojik donanıma sahip, önemli bir proje. Yine önümüzdeki yıl kendi tasarımımız ve üretimiz olan İmece isimli yüksek çözünürlüklü gözlem uydumuzu da uzaya yolcu edeceğiz.”







