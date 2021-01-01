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01.01.2021 - 10:39 | | AA

Uzlaştırıcıların 2021 asgari ücret tarifesi belirlendi

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırıcıların, 2021 yılına ait asgari ücret tarifesi belirlendi.

Uzlaştırıcıların 2021 asgari ücret tarifesi belirlendi

Adalet Bakanlığınca belirlenen "2021 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması halinde uzlaştırıcıya 160-240 lira, uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 481-642 lira, 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 642-802 lira, 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 802-962 lira, 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda ise 962-1123 lira arasında ödeme yapılacak.

Uzlaştırıcıya, uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması halinde 2-3 kişinin taraf olması durumunda 240-320 lira, 4-6 kişinin taraf olması durumunda 320-400 lira, 7-9 kişinin taraf olması durumunda 400-481 lira, 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda ise 481-560 lira arasında ücret ödenecek.

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