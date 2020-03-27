27.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
VakıfBank fotoğraftaki IBAN’a çözüm getirdi
VakıfBank, yeni ürünü “IBAN Okuma” ile fotoğraf, bilgisayar ya da telefon ekranındaki IBAN numaralarının kopyalalanmasını ve bu sayede işlem yapılmasını sağlıyor.
VakıfBank açıklamasına göre, bireysel ya da ticari mobil uygulamasını kullanan VakıfBank müşterileri, fotoğraf, PC ya da telefon ekranında olduğu için kopyalanamayan IBAN numaralarını artık tek tek yazmak zorunda kalmıyor.
VakıfBank’ın sunduğu IBAN Okuma özelliği sayesinde, IBAN numaraları kamera vasıtasıyla okunuyor ve ilgili alana otomatik olarak aktarılıyor.
VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, VakıfBank olarak teknolojiyi günlük hayatta karşılaşılan sorunları çözmek, sahadan aldıkları geri bildirimlerle tespit ettikleri müşteri talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıklarını dile getirdi.
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