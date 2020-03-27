VakıfBank fotoğraftaki IBAN’a çözüm getirdi

VakıfBank açıklamasına göre, bireysel ya da ticari mobil uygulamasını kullanan VakıfBank müşterileri, fotoğraf, PC ya da telefon ekranında olduğu için kopyalanamayan IBAN numaralarını artık tek tek yazmak zorunda kalmıyor.



VakıfBank’ın sunduğu IBAN Okuma özelliği sayesinde, IBAN numaraları kamera vasıtasıyla okunuyor ve ilgili alana otomatik olarak aktarılıyor.

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, VakıfBank olarak teknolojiyi günlük hayatta karşılaşılan sorunları çözmek, sahadan aldıkları geri bildirimlerle tespit ettikleri müşteri talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıklarını dile getirdi.