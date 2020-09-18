VakıfBank, ‘karbon negatif’ kuruluş oldu

2014 yılından itibaren BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan VakıfBank, 2019 yılı için hesaplanmış tüm sera gazı emisyonlarından fazlasını dengeleyerek ‘karbon negatif’ bir kuruluş oldu. Konuyla ilgili bilgi veren VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Onay Özkan, “2014’ten beri BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ndeyiz. Uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına uygun değişim dönüşümümüzü gerçekleştiriyor, performansımızı artırmaya çalışıyoruz. 2019 yılında hassas bir enerji ve emisyon yönetimi gerçekleştirerek karbon emisyonumuzu 53.413 tCO2e seviyesinde tutmayı başardık. ISO 14064 sertifikası ile doğrulanan bu miktarın karşılığı olarak, temiz enerji kaynaklarından üretilen ‘55.000 Doğrulanmış Karbon Birimi’ aldık ve tüm sera gazı emisyonlarından fazlasını dengeleyerek karbon negatif bir kuruluş olduk” dedi.