Vakıfbank Temel İhtiyaç kredisi başvuru durumu sorgulama ekranı! Vakıfbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Üç kamu bankası tarafından verilmeye devam eden Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Vakıfbank üzerinden Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusunda bulunmayı düşünen veya başvuruda bulunup kredi durumunu sorgulamak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor. Peki Vakıfbank Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu nasıl sorgulanır? 10.000 TL'ye kadar Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuruları ne kadar süre içerisinde yanıtlanır? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında orta ve düşük gelir grubunda yer alan müşterilerimize finansman desteği sağlamak için hazırlanan “Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi” kampanyası VakıfBank’ta.

VAKIFBANK KREDİ BAŞVURU DURUMU SORGULAMA EKRANI

Kredinin Özellikleri Nelerdir?

10.000 TL’ye kadar,

6 ayı ödemesiz olacak şekilde, 36 aya kadar vadeli,

Aylık eşit taksitli,

Aylık %0,49 faiz oranına sahip olacaktır.

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU EKRANI

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi kampanyasından hane halkı geliri 5.000 TL ve altında olan bireysel müşteriler faydalanabilecektir.

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ KULANIM ADIMLARI

Kredi kullanabilmeniz için öncelikle tarafınıza mutlaka onay SMS’i gelmesi gerekmektedir.

Onay mesajınızı aldıktan sonra, şubeye gitmeden aşağıdaki adımları takip ederek VakıfBank Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden kredinizi kullanabilirsiniz.

Kredinizi Kullanmak İçin;

VakıfBank Mobil’den Başvurular>İhtiyaç Kredisi Başvurusu menüsünden Kredi Tipi olarak 6 Ay Ödemesiz Dönemli Destek Kredisi seçerek kullanabilirsiniz.

İnternet Bankacılığından Başvurular>İhtiyaç Kredisi Başvurusu menüsünden Kredi Tipi olarak 6 Ay Ödemesiz Dönemli Destek Kredisi seçerek kullanabilirsiniz.