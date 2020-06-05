Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank temel ihtiyaç desteği kredisi sorgulama ekranı!
10 bin TL'ye kadar olan temel ihtiyaç kredisi Vakıfbank ,Ziraat Bankası ve Halkbank tarafından veriliyor. Hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olanlar için sunulan kredide 6 ay ödemesiz dönem bulunuyor. 36 ay vadeli temel ihtiyaç desteği kredi başvuru sorgulaması ile ilgili detaylar araştırılıyor.
Corona virüsün ekonomik yaşamı olumsuz etkilememesi için "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda temel ihtiyaç desteği kredisi devreye alındı.Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, tarafından verilen 36 ay vadeli kredide 6 ay ödemesiz dönem yer alıyor. Peki 10 bin TL'ye kadar temel ihtiyaç destek kredisi sorgulama ekranına nereden ulaşılır?
VAKIFBANK KREDİ BAŞVURU DURUMU NASIL SORGULANIR?
Temel İhtiyaç Kredisi başvuru durumu https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/SubesizDestekKredisiBasvuruSorgulama/BasvuruBilgileri.aspx ekranı üzerinden sorgulanabilecek.
ZİRAAT BANKASI BAŞVURU AŞAMALARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Kredi Başvurunuzun güncel durumunu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi-kullandirim adresinden takip edebilirsiniz.
HALKBANK ONAYLI KREDİ NASIL KULLANILABİLİR?
Onaylanan kredi şubeye gitmeden Halkbank İnternet Şubesi, Halkbank Mobil Şube ve web sitesinden anında kullanabilirsiniz.
Halkbank İnternet Şubesine giriş yaparak; Kredi-Bireysel Kredini Kullan- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz
Halkbank Mobil Şubesine giriş yaparak; Krediler - Yeni Kredi Başvurusu ve Sorgulama - Başvurularım- Onaylı Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi adımlarını izleyerek kredinizi kullanabilirsiniz.
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