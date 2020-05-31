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    HaberlerEkonomi Haberleri VakıfBank’ın yeni marka yüzü İnal
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    31.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    VakıfBank’ın yeni marka yüzü İnal

    VakıfBank’ın yeni marka yüzü, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bülent İnal oldu. Bugüne dek birçok önemli sinema filmi ve dizi projesinde yer alan İnal, bankanın iletişim çalışmalarında görev alacak.

    VakıfBank’ın yeni marka yüzü İnal

    İnal, VakıfBank’ın reklamlarında oynayacak, sesli ve görüntülü tüm iletişim çalışmalarında bankanın yüzü ve sesi olacak.
    VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Bülent İnal’ın toplumun her kesimi tarafından sevilen son derece başarılı bir sanatçı olduğunu belirterek, “Sayın İnal bizim iç ve dış sesimizi çok güzel şekilde yansıtacak. Bizlerin markamıza karşı hissettiğimiz bağlılığı ve inancı bizimle aynı şekilde hissedip bu ruhu müşterilerimize aksettireceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu.

    Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.
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