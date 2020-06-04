VakıfBank’tan 15 bin çiftçiye Tarım Kart

VakıfBank, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ hizmet alanında 15 bin çiftçiyi kapsayan bir iş birliği anlaşması imzaladı. VakıfBank Genel Müdürlüğü’ndeki törene VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay da katıldı.



Tarım stratejik sektör



VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, “VakıfBank olarak tarımın stratejik sektör olduğunun farkındayız. Köy köy gezen tarım uzmanlarımızla, TarımKart’ın merkezde olduğu, tablet ile yerinde hizmet sunduğumuz ve ‘Mobil Çiftçi Paketi’ gibi pek çok teknolojik altyapıyla desteklediğimiz Tarım Bankacılığı yaklaşımımızla çiftçilerimize desteği sürdürüyoruz” dedi.