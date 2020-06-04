04.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
VakıfBank’tan 15 bin çiftçiye Tarım Kart
VakıfBank ve Kayseri Şeker iş birliğiyle Tokat, Yozgat, Sivas, Amasya, Nevşehir ve Kayseri’de pancar üretimi yapan 15 bin çiftçiye, fabrika garantörlüğü ile 300 milyon liradan fazla VakıfBank TarımKart limiti imkanı sunuldu.
VakıfBank, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ hizmet alanında 15 bin çiftçiyi kapsayan bir iş birliği anlaşması imzaladı. VakıfBank Genel Müdürlüğü’ndeki törene VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay da katıldı.
Tarım stratejik sektör
VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, “VakıfBank olarak tarımın stratejik sektör olduğunun farkındayız. Köy köy gezen tarım uzmanlarımızla, TarımKart’ın merkezde olduğu, tablet ile yerinde hizmet sunduğumuz ve ‘Mobil Çiftçi Paketi’ gibi pek çok teknolojik altyapıyla desteklediğimiz Tarım Bankacılığı yaklaşımımızla çiftçilerimize desteği sürdürüyoruz” dedi.
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