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    HaberlerEkonomi Haberleri VakıfBank’tan 15 bin çiftçiye Tarım Kart
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    04.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    VakıfBank’tan 15 bin çiftçiye Tarım Kart

    VakıfBank ve Kayseri Şeker iş birliğiyle Tokat, Yozgat, Sivas, Amasya, Nevşehir ve Kayseri’de pancar üretimi yapan 15 bin çiftçiye, fabrika garantörlüğü ile 300 milyon liradan fazla VakıfBank TarımKart limiti imkanı sunuldu.

    VakıfBank’tan 15 bin çiftçiye Tarım Kart

    VakıfBank, Kayseri Şeker Fabrikası AŞ hizmet alanında 15 bin çiftçiyi kapsayan bir iş birliği anlaşması imzaladı. VakıfBank Genel Müdürlüğü’ndeki törene VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay da katıldı.

    Tarım stratejik sektör

    VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, “VakıfBank olarak tarımın stratejik sektör olduğunun farkındayız. Köy köy gezen tarım uzmanlarımızla, TarımKart’ın merkezde olduğu, tablet ile yerinde hizmet sunduğumuz ve ‘Mobil Çiftçi Paketi’ gibi pek çok teknolojik altyapıyla desteklediğimiz Tarım Bankacılığı yaklaşımımızla çiftçilerimize desteği sürdürüyoruz” dedi.

    Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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