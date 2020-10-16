VakıfBank’tan 9 ayda 1 milyon kredi kartı

VakıfBank’dan yapılan açıklamaya göre, bu yılın eylül sonu itibarıyla 1 milyonu aşkın yeni kredi kartını mevzuata uygun olarak hizmete alarak, banka kredi kartlarında adetsel bazda yüzde 20’lik artış sağladı.



VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, başarının arkasında güçlü bir içerik çalışması olduğunu belirterek, “Teknolojik yeniliklerden müşterilerimizin de yararlanmasını sağlayarak ‘Şubeden Anında Kredi Kartı’ uygulamasını başlattık. Bu uygulamamız ve kişiye özel yaklaşımlarımızla pazar payımızı büyüttük. Bu, bizim VakıfBank olarak dijital bakış açımızla müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını kolaylaştırarak karşılamamıza çok güzel bir örnek” dedi.

Klasik kartların yanı sıra ticari segmentteki müşterilere özel olarak sunulan Businesscard ürünlerinin de çok tercih edildiğini belirten Çelebi, iyi bir veri analizi yöntemiyle müşterilerin taleplerine uygun ürün ve hizmet geliştirmeye devam etiklerini kaydetti.