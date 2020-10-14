VakıfBank’tan dijital Yönetim Zirvesi geldi

66 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en köklü ve öncü bankalarından olan VakıfBank, Yönetim Zirvesi’ni bu yıl pandemi nedeniyle dijital yaptı. VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu, VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Genel Müdür Yardımcıları, Bölge Müdürleri ve 81 ilin Şube Müdürleri ile 1500 VakıfBank yöneticisi zirveye online katıldı.



Büyük bir tecrübe



‘Bir olmak, çok olmaktır’ temasıyla gerçekleştirilen zirvede Bankanın 2021 yılı stratejik hedeflerini sahaya bildiren Üstünsalih, şöyle konuştu:

“Şartlara uyum sağlamanın, dinamik yapının, teknolojide güçlü olmanın, kendine inanmanın ve yere sağlam basmanın ne kadar önemli olduğunu, bu dönemde çok daha iyi anladık. İçinden geçtiğimiz dönemde büyük tecrübe kazandık. Normal dediğimiz zamanlarda, belki aylarca sürebilecek olan projeleri, kısa sürede hayata geçirdik. Her türlü zorluğa kendi gücümüzle, hızlı çözüm bulduk. Yolumuza devam ettik. Bir olduk, çok olduk.”