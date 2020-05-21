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    HaberlerEkonomi Haberleri VakıfBank’tan üç ay ödemesiz bayram kredisi
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    21.05.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    VakıfBank’tan üç ay ödemesiz bayram kredisi

    VakıfBank, başlattığı bayram kredisi kampanyası kapsamında, tüm bireysel segmentli müşterilerine 3 ay ödemesiz kredi imkanı sunacak.

    VakıfBank’tan üç ay ödemesiz bayram kredisi

    VakıfBank’ın açıklamasına göre, geleneksel bayram kredisi ile desteklerine bir yenisini ekleyen banka, kredi için aylık yüzde 0.98 faiz oranı uygulayacak ve VakıfBank müşterileri, 3 ay ödemesiz dönemli krediden 60 aya varan vade seçenekleriyle faydalanabilecek.

    3 bin TL’den başlıyor

    Banka müşterileri SMS ile de krediye başvurabilecek. Bu kanaldan başvurularda, “KREDI” “TCKN” “AYLIK GELİR” bilgileri aralarında birer boşluk bırakarak 5724’e SMS gönderilmesi yeterli olacak. 3 bin liradan başlayacak kredi tutarı 125 bin liraya kadar yükseltilebilecek.

    Üst limit 125 bin TL’ye kadar

    Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, her zaman olduğu gibi bu kampanya ile öncelikle ihtiyaç sahiplerine rahat bir nefes aldırmayı hedeflediklerini bildirdi. Çelebi, “Bayrama özel 3 ay ödemesiz, 60 ay vadeli kredimizden ihtiyaç sahibi tüm bireysel segmentli müşterilerimiz faydalanabilecek. Ramazan Bayramı’na özel hazırlanan kredi paketinin üst limiti 125 bin TL olup, aylık yüzde 0.98 gibi piyasa koşullarına göre uygun bir faiz oranı uygulanacak” ifadelerini kullandı.

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