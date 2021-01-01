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HaberlerEkonomi Haberleri Varank: BioNTech ile ortak üretim konuşulacak
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01.01.2021 - 07:00 | | ANKARA AA

Varank: BioNTech ile ortak üretim konuşulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BioNTech firmasıyla Kovid-19 aşısını geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile Türkiye’de ortak üretimi görüşeceklerini bildirdi.

Varank: BioNTech ile ortak üretim konuşulacak

Varank, Ekonomi Muhabirleri Derneği’ni (EMD) kabulünde, şöyle konuştu:

Ar-Ge merkezi...

“Hoca ‘Son 15 yılda Türkiye’deki teknoloji yatırımları gelişti,  TÜBİTAK ile görüşüyoruz.’ dedi. Doğru, biz marttan beri Uğur Hoca ile görüşüyoruz. Burada beraber iş yapmak için görüşüyoruz. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal hocamıza talimat verdim, Almanya’ya gitmesi için. ‘Beraber üretim yapabilir miyiz?’ diye. Kendi aşımızı geliştirmekte  kararlıyız.”

Hasan Mandal’ın birçok kez Uğur Şahin ile görüştüğünü söyleyen Varank, şu ifadeleri kullandı:

“Birlikte araştırma merkezi açma fikri bu görüşmelerden doğdu. Onların üretim kapasitelerinde bir kısıt var. ‘Beraber bir üretim tesisi Türkiye’de kurabilir miyiz?’ diye bizzat gidip görüşmesini istedim. Kısa sürede gidecek. Türkiye’de üretim yapabilir miyiz diye alternatifleri konuşacağız. Almanya açısından yasal engel yok. Fikri mülkiyetle ilgili kısıtlama var mı bilmiyorum. Bunları da tartışmak üzere gidiyor. Uğur Hoca, Türkiye ile ilgili güzel cümleler kurdu. Gerçekten burada ortak bir Ar-Ge merkezi kurmak istiyor,  özellikle kanser çalışmaları yapmak istiyor. Bunu zaten bir yola soktuk. Ortak üretim konusunu Hasan Hoca görüşecek.”

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