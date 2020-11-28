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28.11.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Varlık Fonu Yönetim Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye Varlık Fonu A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Varlık Fonu Yönetim Kurulu toplandı

Vahdettin Köşkü’nde dün saat 19.00’da başlayan ve basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. Öte yandan İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Görevlerinden aflarını talep eden Sayın Berat Albayrak ve Sayın Arda Ermut’un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona ermiş, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Ahmet Burak Dağlıoğlu Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından atanmıştır” denildi. 

Yönetim kurulu üyeliğine atanan Dağlıoğlu, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı’nı yürütüyor.

Meğer Türkçe biliyormuş...Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda maske ve mesafe denetimi yapıldı. Uyarılara rağmen maskesini düzgün takmayan ve Türkçe bilmediğini söyleyen yabancı uyruklu bir yolcu maske cezası yedikten sonra Türkçe konuşmaya başladı.
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