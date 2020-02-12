Vatandaş rahat nefes alacak

Kredi kartları...



TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “BDDK’nin finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin yeni düzenlemesini destekliyoruz. Bankaların işlem ücretlerine getirilen sınırlama hem esnafa hem de vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak” diye konuştu.



Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, düzenlemeyi olumlu bulduklarını belirterek, “Benzer uygulamayı kredi kartlarında da bekliyoruz” dedi.



Bankaların aldığı ücret ve komisyonların sınırlandırılması vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Ankara’da bir bankada işlem yapan Tevfik Üçbaş, “Böyle olumlu gelişmeleri daha sık bekliyoruz” derken, Enver Kırdaş, “Bu ücretlerin düşürülmesi tüketiciler açısından çok olumlu” diye konuştu.