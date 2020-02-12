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    12.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Vatandaş rahat nefes alacak

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, banka ücret ve komisyonlarına yönelik düzenlemenin ticaret hayatına olumlu yansıyacağını belirterek, “Tüm iş dünyamız tarafından memnuniyetle karşılandı. Hem vatandaşlarımız hem de reel sektörümüz rahat bir nefes alacak” dedi.

    Vatandaş rahat nefes alacak

    Kredi kartları...

    TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “BDDK’nin finansal tüketicilerden alınacak ücretlere ilişkin yeni düzenlemesini destekliyoruz. Bankaların işlem ücretlerine getirilen sınırlama hem esnafa hem de vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak” diye konuştu.

    Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, düzenlemeyi olumlu bulduklarını belirterek, “Benzer uygulamayı kredi kartlarında da bekliyoruz” dedi.

    Bankaların aldığı ücret ve komisyonların sınırlandırılması vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Ankara’da bir bankada işlem yapan Tevfik Üçbaş, “Böyle olumlu gelişmeleri daha sık bekliyoruz” derken, Enver Kırdaş, “Bu ücretlerin düşürülmesi tüketiciler açısından çok olumlu” diye konuştu.

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