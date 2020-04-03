Vatandaşlar evde kaldı! Akaryakıt istasyonlarında satışlar düştü

Aktaş, akaryakıt piyasasında Kovid-19 salgını sonrasında yaşanan gelişmeleri ve piyasadaki fiyat oluşumlarını AA muhabirine değerlendirdi.

Salgının ilk görüldüğü dönemlerde brent tipi ham petrol 65-70 dolardan satıldığını belirten Aktaş," Salgının ilk olarak görüldüğü dönemlerde brent tipi ham petrol 65-70 dolar bandındaydı. Mart ayına kadarki süreçte salgının etkileri az da olsa hissediliyordu. Suudi Arabistan ile Rusya'nın mart başında OPEC toplantısındaki restleşmesi, kısıntıda anlaşamaması yüzünden bir bilek güreşi başladı. Toplantının hemen sonrasındaki hafta sonu, Suudi Arabistan, Avrupa'da nisan tarihli kontratlarda 7-8 dolarlık indirime gitti. O gün Suudi Arabistan Tadawul endeksi yüzde 12'ye yakın düştü. Hafta başında ise piyasalarda çok sert hareketler oldu. Biliyorsunuz biz Cenova Borsasında oluşan fiyatları baz alıyoruz.

Bizde oluşan rakamlara göre 10 Mart'ta benzinin tonu 440 dolardı, bugün ise 195 dolar civarında. Motorinde o zamanki fiyat 420 dolardı, bugün 245 dolar. 20 gün gibi kısa bir zamanda, benzinde 1 lira 53 kuruş, motorinde 94 kuruş indirim söz konusu oldu. Bunlar en son Körfez Krizi'nde oluşan rakamlardı. O günden bu yana dünya piyasaları böyle bir dalga görmedi. Maalesef son bir haftadır bu dalga inanılmaz sert bir şekilde devam ediyor. Bunun ne kadar daha süreceğini bilemiyorum. 1 Nisan itibarıyla Suudi Arabistan ve OPEC üyelerinin artık serbest hareket edeceklerine dair deklarasyondan sonra Suudi Arabistan üretimini yaklaşık 2 milyon varil, Birleşik Arap Emirlikleri de 1 milyon varil artırma kararı aldı. İnanılmaz bir arz fazlalığı olacak, rakamların talepten dolayı biraz daha aşağılara geleceğini tahmin ediyoruz." dedi.

"BİZ SATIŞ YAPMAMAYA RAZIYIZ"

Corona virüs salgınından sonra satışların önemli ölçüde etkilendiğini söyleyen Aktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk indirim haberini açıkladığı 11 Mart'ta aynı zamanda ülkemizdeki ilk vaka da açıklandı. O gün akaryakıta yoğun talep oluştu. Satışlarda bir günde yaklaşık yüzde 40 artış oldu ancak 19 günden bu yana akaryakıt sektörü ciddi anlamda satış sıkıntısı çekiyor. Biz de 'Evde kal Türkiye' diyoruz. Evde kalmanın akaryakıt sektörüne ciddi etkisi söz konusu olsa da insanlar evinde kalsın, hastalanmasın, biz satış yapmamaya razıyız." dedi.

"ELİMİZDEN GELDİĞİNCE HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Aktaş konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: Türkiye’nin motorinde günlük toplam 60-65 milyon litre, benzinde yaklaşık 8 milyon litre, LPG'de 12-13 milyon litrelik tüketimi var. Şu anda istasyonlardaki satışların büyük şehirlerde yaklaşık yüzde 70, kırsalda ise yaklaşık yüzde 90 düştüğünü görüyoruz. Madenleri ve otoyol inşaatlarını dikkate aldığımızda motorinde 40-45 milyon litre günlük işlem olduğunu tahmin ediyoruz. Bu da yüzde 50'nin üzerindeki azalış tahminimizi doğruluyor.

Tabii ki. Öte yandan, akaryakıt almak zorunda olan insanlar için istasyonlarda Bilim Kurulunun önerdiği şartlar doğrultusunda her türlü tedbirimizi aldığımızı söyleyebilirim. Bazı üyelerimiz, özel tedbirlerle gelen müşterilerin araçlarını dahi dezenfekte etmeye başladılar. Sektör olarak bu konuda bilinçli davranıyoruz. Elimizden geldiğince her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz, ama yine de 'Evde Kal Türkiye' diyoruz.