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    19.10.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    Vergi borçluları ile öğrencilere müjde

    AK Parti Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 4 milyon kişinin 500 milyar liralık borçlarının yapılandırılacağını bildirdi.

    Vergi borçluları ile öğrencilere müjde

    AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, yeniden yapılandırma ile ilgili bir çalışma yaptıklarını, düzenlemeyi istihdam paketine eklemeyi düşündüklerini açıklamıştı. Demiröz ise Twitter’dan yaptığı paylaşımda, düzenlemenin kapsamı ile ilgili bilgi verdi. Demiröz, “Cumhurbaşkanımızın talimatları ile 4 milyon kişinin 500 milyar liralık vergi ve sigorta borçları, gümrük, trafik, kaçak köprü geçiş cezaları, öğrenci kredi borçları, belediyelere olan çeşitli borçlar ile bazı idari para cezaları yapılandırılacak” dedi.

    Kırıkkale’de trafik kazasıKırıkkale’de hızını alamayan bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobile çarpması sonucu sürücü ağır yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarmak için zamanla yarıştı.
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