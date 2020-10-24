Vergi borcuna, trafik cezasına yapılandırma

Buna göre yapılandırma kapsamında olacak kalemler özetle şöyle:



Gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, ÖTV, motorlu taşıtlar vergisi gibi borçlar.



Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları; trafik, seçim, nüfus para cezaları; Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları; kara yollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi idari para cezaları.



SGK prim cezaları



Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı.



Gümrük vergisi, faizleri, gecikme zamları ve gümrük idari para cezaları.



Sosyal güvenlik primleri idari cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları, il özel idarelerine olan borçlar.



Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri.



‘AF YOK, BARIŞ VAR’



Vergi yapılandırması kapsamında, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etme şartı bulunduğunu dile getiren Muş, “Maksimum 18 taksit yapılabiliyor. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödeme yapılırsa, ana paranın yanında işleyen faizler var, onlar siliniyor bu vergi borçlarının. Dolayısıyla Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (YÜFE) kullanılıyor. Onun oranı çok daha düşük. İlk taksit içinde bu borçlar ödenirse, YÜFE’den çıkan gecikme zammının yüzde 90’ı da silinmiş olacak”dedi. Muş, borçlar 2 ayda bir ödeneceği için 36 aya kadar taksitlendirmenin söz konusu olduğunu kaydetti.



500 milyar lira



Muş, “Vergi affı da var mı?” sorusu üzerine, “Hayır, yapılandırma ve vergi barışı var” dedi. Muş vergi yapılandırmasının yaklaşık 500 milyar lira olduğunu söyledi.