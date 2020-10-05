85,74BİST1.1450.00EURO9.130.45USD7.770.20ALTIN474.920.09
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri Vergi kaçıranı ihbara 12.3 milyon TL ödül
    ABONE OL
    05.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Vergi kaçıranı ihbara 12.3 milyon TL ödül

    Vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele kapsamında vatandaşlardan önemli destek alınırken, geçen yıl vergi kaçıranları ihbar eden 441 kişiye toplam 12.3 milyon liralık ikramiye ödemesi yapıldı.

    Vergi kaçıranı ihbara 12.3 milyon TL ödül

    AA’nın Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, ilgili kanun kapsamında vergi kaçakçılığı hakkında bilgi sahibi olanlara, bu durumu bildirmelerini sağlamak üzere ikramiye veriliyor. Buna göre, geçen yıl vergi kaçıranları ihbar edenlerin sayısı 441 olurken, 2018’de bu sayı 391 olarak gerçekleşmişti.

    Sayı giderek artıyor

    İhbarı doğru çıkan kişilere kesinleşen verginin yüzde 10’u oranında ödeme yapılırken, 2019’da ihbarda bulunanlara yapılan ikramiye ödemesi 12 milyon 300 bin 472 lira olarak hesaplandı. Başkanlığın ödediği ikramiye tutarı 2018’de 6 milyon 396 bin 266 lira düzeyindeydi.

    2017’de 454 ihbarcıya 12 milyon 870 bin 4 lira, 2016 yılında 240 ihbarcıya 3 milyon 142 bin 130 lira ve 2015’te 338 ihbarcıya 6 milyon 45 bin 626 lira ikramiye ödendi.

    Böylece son 5 yılda vergi kaçıranları ihbar eden 1864 kişiye toplamda 40 milyon 754 bin 498 liralık ikramiye ödemesi yapıldı.

    Öte yandan, Vergi İletişim Merkezi’nce 2019 yılında alınan ihbar sayısı 46 bin 777 oldu. Bu sayı, 2018’de 41 bin 391 olarak gerçekleşmişti.

    Kontrolden çıkan lüks otomobil defalarca takla attıMaltepe sahil yolunda süratli bir şekilde Kadıköy istikametinde seyir halinde olan lüks otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkıp defalarca takla attı. Yolun sağ tarafındaki bariyerlere çarparak durabilen otomobil hurdaya dönerken içindeki üç kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı.Defalarca takla atarak metrelerce sürüklenen otomobil bariyerlere çarparak durabildi
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Manisa'da iki otomobil koyun sürüsüne daldı! 7 yaralı, 15 koyun öldü

    Manisa'da iki otomobil koyun sürüsüne daldı! 7 yaralı, 15 koyun öldü

    Milyonlarca kadına ödeniyor! Karşılıksız, 7 bin 325 lira...

    Milyonlarca kadına ödeniyor! Karşılıksız, 7 bin 325 lira...

    ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

    ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı!

    İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga! Yaralılar var...

    İzmir'de iki grup arasında bıçaklı kavga! Yaralılar var...

    Sıradaki Haber