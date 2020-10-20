Vergi Levhası Nedir, Nasıl Alınır? Vergi Levhası İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Vergi mükellefi olan kişilerin vergi levhası bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle yeni iş yeri açan kişiler için vergi levhasının nasıl alınacağı merak konusudur.

Vergi Levhası Nedir?

Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen vergi tarhına temel olan kazancın ve buna karşılık gelecek vergi miktarını gösteren belgeye vergi levhası adı verilmektedir. Vergi levhaları merkezlerde, şubelerde, satış mağazalarında mükellef tarafından rahat okunabilir bir şekilde görülmesi gerekmektedir. Daha önceden vergi levhası asılması zorunluluğu bulunuyor iken bu zorunluluk günümüzde kaldırılmıştır. Vergi levhası alma zorunluluğu olanlar şunlardır:

Gelir Vergisi Mükellefleri:

- Ticari kazanç sahipleri

- Zirai kazanç sahipleri

- Serbest meslek erbabı, Adi Ortaklık, Kollektif ve adi Komantid şirket şeklinde işletmelerin her bir ortağı

Kurumlar Vergisi Mükellefleri:

- Anonim Şirketler

- Limited Şirketler

- Eshamlı Komandit Şirketler

Vergi Levhası Nasıl Alınır?

Vergi levhası alma işlemleri internet vergi dairesinden alınmaktadır. Vergi levhasını alabilmek için şu adımlar takip edilmelidir:

- GİB web sitesine giriş yapılmalıdır.

- Ekrandan internet vergi dairesi bölümü seçilmelidir.

- E- beyanname gönderilen ve kişilere ait olan kullanıcı kodu, parola ve şifre girilmelidir.

- Giriş yapıldıktan sonra sorgulama butonuna tıklanmalıdır.

- Daha sonra vergi levhası bilgileri seçeneği tıklanmalıdır.

- Gelir vergisi mükellefleri için mükellefin vergi kimlik numarası ve TC kimlik numarası ayrı ayrı girilmelidir.

- Kurumlar vergisi mükellefleri için ise şirketin vergi kimlik numarası girilir. TC kimlik numarası bölümü boş bırakılır.

- Vergi levhasını oluşturun kısmına girilmeli ve son üç yıla ilişkin barkotlu vergi levhası bastırılmalıdır.

Vergi Levhası İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Vergi levhası internet üzerinden alınabilir. İnternette gerekli bilgiler girildikten sonra vergi levhası alınabilir. Vergi levhasında bulunan bilgiler şunlardır:

- Adı ve soyadı

- Ticaret unvanı

- İş yeri ve adresi

- Vergi kimlik numarası

- Bağlı bulunduğu vergi dairesi

- Vergi türü

- İşe başlama tarihi

- Faaliyet kolu ve faaliyet türü

- Faaliyet durumu

- Son üç yıla ait beyan edilen matrahlar ile birlikte bu matrahların ait oldukları takvim yılı için tahakkuk eden vergiler

- Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından üretilen onay kodu