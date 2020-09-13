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    13.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Veriler yerlileşen teknolojiye emanet

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii iştiraki CTech, radyolink üretimi ve testlerinin yapılacağı yüksek teknolojiye dayalı tesis kurdu, radyolinklerin kontrol edilebilmeleri için gerekli yazılımı da yerli olarak geliştirdi.

    Veriler yerlileşen teknolojiye emanet

    Coğrafi alanı zor, engebeli olan ve kazı maliyetlerinin karşılanmasında problem yaşanılan ülkelerde havadan kablosuz veri aktarımı sağlayabilen radyolink şebekelerinin kullanım ihtiyacı öne çıkıyor. Dünyada 2021-2025 döneminde 5 yıllık radyolink pazar büyüklüğünün 17 milyar dolar olması öngörülüyor, Türkiye için ise bu rakam yaklaşık 200 milyon dolara karşılık geliyor.

    Global pay alacak

    Türkiye, 2018 yılında 7, 13 ve 80 GHz frekanslarında yerli üretim şartı getirdi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) iştiraki CTech, 60 ve 80 GHz frekanslarında radyolink üretimi ve testlerinin yapılacağı yüksek teknolojiye dayalı tesis kurdu. CTech, Türkiye’nin önde gelen operatörlerinden biriyle yaptığı anlaşma kapsamında 5 binden fazla radyolink ünitesi üretimi gerçekleştirecek. İlk teslimatı yapılan radyolinklerin hali hazırda Erzurum’da kurulumları tamamlandı, performans takip çalışmaları devam ediyor. CTech geliştirdiği radyolink çözümleriyle yerli pazarda kullanımda ilk sırada yer alıp uluslararası pazarda da pay sahibi olmayı amaçlıyor.

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