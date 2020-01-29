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    HaberlerEkonomi Haberleri Victoria’s Secret CEO'su ayrılıyor, markayı satıyor
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    29.01.2020 - 16:50 | | DHA

    Victoria’s Secret CEO'su ayrılıyor, markayı satıyor

    ABD’li perakende şirketi Limited Brands'ın iç çamaşır firması Victoria’s Secret’ın satılmasına ilişkin görüşmelerin başladığı bildirildi.

    Victoria’s Secret CEO'su ayrılıyor, markayı satıyor

    The Wall Street Journal’ın haberine göre, L Brands kurucusu Leslie Wexner CEO’luk görevinden ayrılmaya hazır olduğunu ve marka için başka bir alternatif bulmaya "hevesli" olduğunu belirtti.

    Yıllık satışı 2019 yılında 7 milyar doları bulan Victoria’s Secret’ın hisseleri ise aynı dönemde yüzde 29’dan fazla düştü. 2015’te 29 milyar dolarlık değere sahip olan şirketin bugünkü piyasa değeri ise 6 milyar dolar düzeyine kadar indi.

    Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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