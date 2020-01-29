Victoria’s Secret CEO'su ayrılıyor, markayı satıyor

The Wall Street Journal’ın haberine göre, L Brands kurucusu Leslie Wexner CEO’luk görevinden ayrılmaya hazır olduğunu ve marka için başka bir alternatif bulmaya "hevesli" olduğunu belirtti.

Yıllık satışı 2019 yılında 7 milyar doları bulan Victoria’s Secret’ın hisseleri ise aynı dönemde yüzde 29’dan fazla düştü. 2015’te 29 milyar dolarlık değere sahip olan şirketin bugünkü piyasa değeri ise 6 milyar dolar düzeyine kadar indi.