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29.01.2021 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

Virüse karşı tekno koruma

Infinitech, Yeditepe Üniversitesi iş birliğiyle tekstil yüzeylerini mikroorganizma ve virüslere karşı uzun süreli koruyan formülasyon geliştirdi.

Virüse karşı tekno koruma

Yerli ve milli kaynaklarla üretilen temel maddesi bor olan patentli bu formülasyonun, Türkiye’de başta tekstil ihracatı olmak üzere bir devrim yaratması bekleniyor. Virüs ve mikroorganizmaları yüzde 99.9’a kadar engelleyebilen Infinitech ile 700 milyon dolarlık katma değerli üretim ve ihracat hedefleniyor.

700 milyon dolar

Infinitech kurucu ortağı ve CEO’su Esen Tümer, “Ülkemizin tekstil üretimine katma değer kazandıracak bu teknoloji piyasaya henüz yeni tanıtılmış olmasına karşın ülkemizde giyim, ev tekstili, medikal tekstil, savunma sanayi gibi alanlarda, yabancı pazarda ise spor tekstilinde lider markalarla iş ortaklıklarına dair görüşmelere başladık. Hedefimiz ihracatla birlikte 700 milyon dolarlık katma değer sağlamak” dedi.

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