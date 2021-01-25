Vodafone Business ile ekosistemi büyütecek

Vodafone Business’ın çözüm ortaklarıyla geliştirdiği Red Kontrol, Bulut Santral ve Siber Güvenlik Operasyon Merkezi gibi çözümlerle ekosistem için yaratılan iş hacmi geçen yıl 100 milyon TL’yi buldu. Vodafone Business bu katkıyı ve çözüm ortağı sayısını artırmak için harekete geçti. Vodafone Business, Çözüm Ortağım Programı ile bir yandan kurumsal müşterilere yeni çözümler sunmayı hedeflerken bir yandan da potansiyel çözüm ortaklarının ekosisteme dahil olmasını sağlayacak. Böylece ekosistemdeki iş potansiyeli de genişletilmiş olacak.

Yerli ve milli

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, bu çözümleri geliştirirken yerli ve milli ekosistemi geliştirmeye önem verdiklerini vurguladı. Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “İşletmelerimize terzi usulü çözümlerle verimlilik ve tasarruf imkânları sunarken, bir yandan da en doğru kanalları kullanarak müşteri memnuniyetini korumalarına yardımcı oluyoruz.

Teknoloji iletişim şirketi vizyonumuz doğrultusunda kurumsal müşterilerimize sunduğumuz ve ekosistemimizdeki teknoloji sağlayıcısı firmaların da işlerini büyütebilmelerine yardımcı olan birçok çözümde uzman çözüm ortaklarımızın geliştirdiği teknolojilerden yararlanıyoruz. Vodafone Çözüm Ortağım Programımız ile hem ekosistemimizi genişleterek daha fazla çözüm ortağımızın büyümesine katkı sağlamayı hem de tüm iş süreçlerimizi web sitemiz ve portal üzerinden dijitalleştirerek çözüm ortaklarımızın hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz.”