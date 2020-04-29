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    HaberlerEkonomi Haberleri Vodafone, veri yükleme hızını 4 kat artırdı
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    29.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Vodafone, veri yükleme hızını 4 kat artırdı

    Vodafone, mevcut ve yeni gelecek fiber ev interneti müşterilerinin veri yükleme (upload) hızını ücretsiz olarak 4 kat artırdı.

    Vodafone, veri yükleme hızını 4 kat artırdı

    Vodafone böylece, özellikle YouTube gibi sosyal medya platformlarına video yükleyen, online oyun oynayan, uzaktan eğitim uygulamaları kapsamında ödevlerini gönderen, dosya aktarımı gerçekleştiren, canlı yayın ya da video konferans yapan müşterilerinin internete veri yükleme süresini önemli ölçüde kısaltacak. Müşteriler, daha hızlı veri yükleme hizmetinden 1 Haziran’a kadar yararlanabilecek.

    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde evlerimizde kalmamız büyük önem taşıyor. Günlerini evde geçiren müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak üzere bir kampanya başlattık. Kampanya kapsamında, mevcut ve yeni fiber ev interneti müşterilerimizin veri yükleme hızlarını ücretsiz olarak 4 katına çıkarıyoruz” dedi.

    Corona virüsle mücadelede son 24 saat neler yaşandı?Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 5 bin 18 kişinin iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 38 bin 809'e yükseldiğini açıkladı.
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