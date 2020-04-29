Vodafone, veri yükleme hızını 4 kat artırdı

Vodafone böylece, özellikle YouTube gibi sosyal medya platformlarına video yükleyen, online oyun oynayan, uzaktan eğitim uygulamaları kapsamında ödevlerini gönderen, dosya aktarımı gerçekleştiren, canlı yayın ya da video konferans yapan müşterilerinin internete veri yükleme süresini önemli ölçüde kısaltacak. Müşteriler, daha hızlı veri yükleme hizmetinden 1 Haziran’a kadar yararlanabilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde evlerimizde kalmamız büyük önem taşıyor. Günlerini evde geçiren müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak üzere bir kampanya başlattık. Kampanya kapsamında, mevcut ve yeni fiber ev interneti müşterilerimizin veri yükleme hızlarını ücretsiz olarak 4 katına çıkarıyoruz” dedi.