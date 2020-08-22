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    HaberlerEkonomi Haberleri Vodafone’da sınırsız WhatsApp fırsatı
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    22.08.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Vodafone’da sınırsız WhatsApp fırsatı

    Vodafone, tüm faturalı bireysel müşterilerine 1 ay, faturasız bireysel müşterilerine ise 1 hafta süreyle geçerli sınırsız WhatsApp kullanımı hediye edecek. Paket dahilinde internet kotasından düşmeden WhatsApp üzerinden görüntülü konuşulabilecek.

    Vodafone’da sınırsız WhatsApp fırsatı

    Şirket açıklamasına göre, Vodafone, Temmuz 2020 verilerine dayanılarak yapılan ölçümlerde 1 Mbps ve üzeri örneklemler referans alınarak 4.5G’de yüzde 99.6 oranında kesintisiz veri indirme hızı sunan operatör oldu.

    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan  Yardımcısı Engin Aksoy, salgın sürecinin altyapının önemini bir kez daha ortaya  koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

    “Bu dönemde mobil trafikte yüzde 10, sabitte yüzde 60’a varan artışlar gözlemledik. Altyapımızı da bu artışlara hazırlayarak kesintisiz iletişim için kapasite artırımları yaptık. Bu sayede, yine Temmuz 2020 verilerine göre artan data trafiğine rağmen 4.5G ortalama hızımızı son 6 ayda yüzde 20 artırmayı başardık. Bir kampanya başlattık; faturalı bireysel müşterilerimize 1 ay, faturasız bireysel müşterilerimize de 1 hafta süreyle geçerli sınırsız WhatsApp kullanımını ücretsiz sunuyoruz.”

    Vodafone’un yeni kampanyası 20 Ağustos - 20 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak.

     

    Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
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