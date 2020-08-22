Vodafone’da sınırsız WhatsApp fırsatı

Şirket açıklamasına göre, Vodafone, Temmuz 2020 verilerine dayanılarak yapılan ölçümlerde 1 Mbps ve üzeri örneklemler referans alınarak 4.5G’de yüzde 99.6 oranında kesintisiz veri indirme hızı sunan operatör oldu.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, salgın sürecinin altyapının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Bu dönemde mobil trafikte yüzde 10, sabitte yüzde 60’a varan artışlar gözlemledik. Altyapımızı da bu artışlara hazırlayarak kesintisiz iletişim için kapasite artırımları yaptık. Bu sayede, yine Temmuz 2020 verilerine göre artan data trafiğine rağmen 4.5G ortalama hızımızı son 6 ayda yüzde 20 artırmayı başardık. Bir kampanya başlattık; faturalı bireysel müşterilerimize 1 ay, faturasız bireysel müşterilerimize de 1 hafta süreyle geçerli sınırsız WhatsApp kullanımını ücretsiz sunuyoruz.”

Vodafone’un yeni kampanyası 20 Ağustos - 20 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak.