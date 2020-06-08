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    HaberlerEkonomi Haberleri Volkswagen Grubu'ndan ana markası VW'nin üst yöneticiliğine yeni atama
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    08.06.2020 - 21:35 | | AA

    Volkswagen Grubu'ndan ana markası VW'nin üst yöneticiliğine yeni atama

    Volkswagen Grubu, ana markası VW'nin üst yöneticiliğine (CEO) markanın operasyondan sorumlu başkanı (COO) Ralf Brandstatter'in getirildiğini bildirdi.

    Volkswagen Grubu'ndan ana markası VW'nin üst yöneticiliğine yeni atama

     

    Volkswagen Grubu'ndan yapılan açıklamada, grubun ana markası VW'nin üst yöneticiliğini de sürdüren Volkswagen Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Herbert Diess'in yerine markanın operasyondan sorumlu başkanı 51 yaşındaki Brandstatter’in getirildiği belirtildi.

    Açıklamada, 61 yaşındaki CEO Herbert Diess'in görevine devam edeceği ve değişikliğin Diess’in üst yöneticilik görevine odaklanmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

    Alman vatandaşı olan Brandstatter, 1993'te VW'ye katıldı. 2018'de markanın satın alma müdürüyken operasyonlardan sorumlu başkanlığa terfi ettirildi.

    Audi, Bentley, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu'ndaki liderlik değişiminin, şirketin güçlü işçi temsilcileriyle maliyet indirimini müzakere etmeye çalıştığı bir zamanda gelmesi dikkati çekti.

    Diess'in elektrikli otomobillere yönelik milyarlarca avroluk yatırımlar ve Kovid-19 salgınının ekonomik etkisiyle başa çıkmak için Almanya'da daha fazla maliyet indirimini değerlendirdiği, fakat buna işçi temsilcilerinin karşı çıktığı iddia ediliyor.

    Alman üretici, elektrikli ve otonom otomobillere 34 milyar avro ve aynı zamanda elektrikli otomobillerin bataryaları için de 50 milyar avroluk yatırım yapacağını açıklamıştı.

    VW markasının başına 2015'te gelen Diess, Nisan 2018'de Volkswagen Grup Üst Yöneticisi olarak atandı.

    Diess, şirketin VW'nin ID3 elektrikli otomobilini seri üretmeye hazırladığı bir zamanda, yazılım aksaklıkları nedeniyle sekizinci nesil Golf'ün satışını durdurmak zorunda kaldıktan sonra eleştirilerin odağında yer aldı.

    MSB duyurdu: Gençlerimizi güvenli şekilde birliklerine ulaştırıyoruzMilli Savunma Bakanlığı (MSB), "Vatani görevini yapmak için bulundukları illerden yola çıkan gençler, Kovid-19 ile mücadele kapsamında otogar, havalimanı ve tren garlarından alınarak görev yapacakları kışlalara ulaştırılmaktadır." açıklamasını yaptı.
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