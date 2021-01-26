WhatsApp, milyonlarca kullanıcıyı kaybetti

The Guardian’ın haberinde, İngiltere parlamentosunun içişleri komitesinin paylaştığı rakamlara göre, ocak ayının ilk üç haftasında Telegram 25 milyon yeni kullanıcı kazanırken, Signal dünya çapında 7,5 milyon kullanıcı elde etti. WhatsApp’ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika kamu politikası direktörü Niamh Sweeney, komiteye yaptığı açıklamada, diğer uygulamalara “göçün” şirketin hizmet şartlarındaki güncellemesiyle ilgili olduğuna inanıldığını belirtti.

Mobil uygulamalarla ilgili dünya çapında analiz hizmeti sunan App Annie şirketinin açıkladığı veriler, Signal ve Telegram’a geçen yeni kullanıcıların WhatsApp’tan geldiğine işaret ediyor. Şirket verileri, WhatsApp’ın, İngiltere’de en çok indirilen 8. uygulamayken, gizlilik politikası değişikliği planından ötürü 12 Ocak’a kadar 23’üncülüğe düştüğünü gösteriyor. Bununla birlikte Signal’in, 6 Ocak’a kadar İngiltere’de ilk bin uygulama arasında bile değilken, 9 Ocak’ta ülkede en çok indirilen uygulama haline geldiği bildiriliyor. l AA