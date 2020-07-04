Workup’ta girişimlere online mezuniyet

Etkinlikte Workup’tan yeni mezun olan 11 girişim (Hipicon, Aktivido, Vahaa, B2Metric, Processeye, E-bursum, Templay, Enhencer, Headports, Barty, Mindsite) girişimcilik ekosistemi ve iş dünyasından yatırım ve işbirliği anlamında destek alabilecekleri davetlilere girişimlerini tanıtarak, iş modellerini ve yol haritalarını aktardılar.

2017 yılında başlayan Workup Girişimcilik Programı’na bugüne kadar 10 binden fazla başvuru yapıldı, yüzlerce girişimle bir araya gelindi. 6. dönem ile birlikte toplamda 60 girişim mezun oldu. Programa dahil olan 15 farklı girişim, şimdiye kadar toplam 1.6 milyon doların üzerinde yatırım aldı.

1000 başvuru

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Demo Day etkinliğinde yaptığı konuşmada, girişimcilik alanındaki desteklerini ekosistemin olabildiğince tüm kesimlerine dokunarak sürdürdüklerini vurguladı. Workup’ın, İş Bankası’nın girişimcilik ekosistemine verdiği desteğin en önemli parçalarından biri olduğunu ifade eden Bali, “Programın 5. dönem mezuniyetinden bu yana 1000 girişimci daha Workup’lı olmak üzere başvuru yaptı. Bu sayı, ülkemizde girişimciliğe olan ilginin artarak devam ettiğini gösteriyor” dedi.