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    HaberlerEkonomi Haberleri Workup’ta girişimlere online mezuniyet
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    04.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Workup’ta girişimlere online mezuniyet

    İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı’nın 6. dönem girişimleri mezun oldu. Pandemi nedeniyle www.workupdemoday.ist üzerinden online olarak yapılan Demo Day etkinliğine melek yatırımcılar, girişim sermayesi şirketleri, hızlandırma ve kuluçka programlarının yöneticileri ile İş Bankası ve iştiraklerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

    Workup’ta girişimlere online mezuniyet

    Etkinlikte Workup’tan yeni mezun olan 11 girişim (Hipicon, Aktivido, Vahaa, B2Metric, Processeye, E-bursum, Templay, Enhencer, Headports, Barty, Mindsite) girişimcilik ekosistemi ve iş dünyasından yatırım ve işbirliği anlamında destek alabilecekleri davetlilere girişimlerini tanıtarak, iş modellerini ve yol haritalarını aktardılar.

    2017 yılında başlayan Workup Girişimcilik Programı’na bugüne kadar 10 binden fazla başvuru yapıldı, yüzlerce girişimle bir araya gelindi. 6. dönem ile birlikte toplamda 60 girişim mezun oldu. Programa dahil olan 15 farklı girişim, şimdiye kadar toplam 1.6 milyon doların üzerinde yatırım aldı.

    1000 başvuru

    İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Demo Day etkinliğinde yaptığı konuşmada, girişimcilik alanındaki desteklerini ekosistemin olabildiğince tüm kesimlerine dokunarak sürdürdüklerini vurguladı. Workup’ın, İş Bankası’nın girişimcilik ekosistemine verdiği desteğin en önemli parçalarından biri olduğunu ifade eden Bali, “Programın 5. dönem mezuniyetinden bu yana 1000 girişimci daha Workup’lı olmak üzere başvuru yaptı. Bu sayı, ülkemizde girişimciliğe olan ilginin artarak devam ettiğini gösteriyor” dedi.

     

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