Yabancı ekonomistler faiz indirimi öngördü

Ekonomistler, özellikle, dolar/TL’nin tarihi seviyesini gördükten sonra toparlanması ve TCMB’nin enflasyon toplantısında belirttiği öngörülerin faiz indirim ihtimalini güçlendirdiğini söyledi.



Enflasyon düşüyor



TL’deki toparlanmaya dikkati çeken ekonomistler, faiz indirim ihtimalinin güçlendiğini ifade etti. Konuya ilişkin olarak AA’nın sorularını yanıtlayan Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, dolar/TL’nin 7.26 seviyesinden düşüşe geçmesiyle faiz indirimi ihtimalinin güçlendiğini belirtti. Rendell, TCMB’nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 8.75’ten yüzde 7.75’e çekebileceği tahmininde bulundu.

TCMB’nin 2020 sonunda enflasyonun yüzde 7.4 olarak gerçekleşeceği öngörüsünde bulunduğunu anımsatan Rendell, Merkez Bankası’nın bunun ışığında düşük faizin söz konusu olduğu durumu savunduğunu aktardı.



Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey, TCMB’nin politika faizinde 50 baz puan indirime gidebileceğini belirtti.