21.08.2020 - 11:57 |
Yabancı plakalı araçlar için önemli karar
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının süre kullanımı 31 Ekim'e kadar uzatıldı." dedi.
Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 1 Şubat 2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 31 Ekim 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatıldı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sayede, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız araçlarını yurt dışı edememeleri nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır." dedi.
Beşiktaş'ta yol çöktü, bir araç çukura düştüİstanbul'da sabah saatlerinde bastıran yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Mecidiköy ve Okmeydanı'nda yollar göle dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bazı araçlar vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kurtarıldı. Öte yandan gelen son dakika habere göre; Beşiktaş’ta sağanak yağıştan dolayı yolda çökme meydana geldi. O esnada yoldan geçen bir araç çukura düşerken, ekipler çalışma başlattı.