Yabancı plakalı araçlar için önemli karar

Türkiye’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 1 Şubat 2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 31 Ekim 2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatıldı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sayede, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız araçlarını yurt dışı edememeleri nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır." dedi.