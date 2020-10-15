Yabancıya konut satışı üst üste 5 aydır yükselişte

Salgının en fazla etkilediği sektörlerin başında gelen inşaat sektörü, hükümetin aldığı proaktif tedbirler ve kamu bankaları öncülüğünde sektörünün düşük maliyetli kredi imkanı sayesinde satışlarda pandeminin izlerini silmeyi başardı.

Kovid-19'un yurt içinde ilk görüldüğü mart ayında gerilemeye başlayan ve nisanda da 790 adetlik satışla son 7 yılın en düşük seviyesini gören yabancıya konut satışları, mayıs ayıyla birlikte tekrar yükselişe geçti.

Üst üste 5 ay artış gösteren yabancıya konut satışı, bu yılın eylül ayında 5 bin 269 adetle hem bu yılın en yüksek hem de tarihin en fazla satış yapılan ikinci eylül ayı verisi olarak kayıtlara geçti.

Eylül ayında yabancıya konut satışı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26,1, bir önceki aya göre yüzde 35,3 arttı. Böylece yabancıya konut satışı, pandemi öncesi yüksek seviyelerine dönmüş oldu.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde toplam 26 bin 165 adet konut yabancıların olurken, geçen yılın aynı döneminde bu sayı 31 bin 925 seviyesinde gerçekleşmişti. Bu veriler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik düşüşe işaret etse de sektör temsilcileri, yılın son çeyreğinde yükseliş ivmesinin devam edeceğini ve yılı 40 binin üzerinde bir satışla tamamlayabileceklerini söyledi.

İstanbul'da tarihin en yüksek eylül satışı

Yabancıların en fazla tercih ettiği ve geçen ay 2 bin 370 adetlik satışla tarihin en yüksek eylül konut satışının görüldüğü İstanbul'da, bu yılın 9 ayında toplam 11 bin 966 konut yabancıların oldu.

Antalya, satılan 1.018 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı 347 konutla Ankara, 239 Bursa ve 168 konutla Yalova takip etti.

Yabancılar 9 aylık dönemde Antalya'dan 5 bin 125, Ankara'dan 1829, Bursa'dan 882 ve Yalova'dan 821 konut satın aldı.

Türkiye'den eylülde en fazla konutu 908 adet ile İranlılar aldı. İranlıları 826 konutla Iraklılar ve 448 konutla Ruslar izledi. Yılın ilk üç çeyreğinde liderliği 4 bin 716 konutla İranlılar sürdürdü. Söz konusu dönemde Iraklılar 4 bin 165, Ruslar 1895, Afganlar 1277 ve Azeriler 711 konutun sahibi oldu.

"Pandemiye rağmen 5 bin rakamının aşılması çok kıymetli"

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) ve Nevita Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, AA muhabirine verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, uluslararası yatırımcıya konut satışlarında eylülde yaşanan yüzde 26,8'lik artışın gelecek adına umut verdiğini söyledi.

Uluslararası yatırımcının Türkiye'ye ilişkin konut talebinin gün geçtikçe arttığını dile getiren Akbal, yılın ilk 9 ayında yabancıya 26 bin 446 konut satıldığını bildirdi.

Akbal, Türkiye'de uluslararası yatırımcıya satılan konut sayısının pandeminin etkilerinin azalmasıyla yükseldiğine işaret ederek, "Uluslararası konut satışındaki yükseliş sürecek. Türkiye'nin her geçen gün etkisi artan liderliği, uluslararası yatırımcıya güven veriyor. Pandemiye rağmen, 5 bin rakamının aşılmış olması oldukça kıymetli. Türkiye, yabancıya konut pazarlama gücünde artık organize. Avrupa ile rekabette artık öne geçmeye başladığımızın güçlü bir işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Konutta yabancı yatırımcı ilgisi ve güveni sürüyor"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ise yabancıya satışta 5 bin 200'lerin çok iyi rakam olduğunu belirterek, dünyanın her yerinden alıcı olmasının, Türkiye gayrimenkul sektörünün canlılığını gösterdiğini söyledi.

Elmas, "Döviz kurundaki artış bizlere olumsuz yansısa da yabancıya satışa pozitif etkisi oluyor. Gelecek ay verilerinde yabancıya satışın bir miktar daha arttığını konuşacağız." dedi.

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan da yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin ve güveninin devam ettiğini belirterek, talep artışında vatandaşlık hakkı teşvikinin etkisinin sürdüğünü söyledi.

Yabancıların ağırlıklı olarak tamamlanmış, tapusu verilen ve teslimi yapılan konutları tercih ettiğini dile getiren Babacan, burada güvenilir firmaların öne çıktığını bildirdi.

"Yurt dışı temsilcilikler yabancıya satışa hız kazandıracak"

Akkuş Group Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş ise pandeminin sarsıcı etkilerinin görüldüğü dönemde beklemeye geçen yabancı yatırımcıların, bu dönemde Türkiye'nin sergilediği başarılı salgın yönetiminin de etkisiyle sektöre yeniden yöneldiğini söyledi.

Sağlık, turizm ve gayrimenkul sektörünün birbirini desteklediğini ve birbirinden beslendiğini dile getiren Akkuş, "Pandemi ile birlikte bu 3 sektör arasındaki doğrudan ilişki bir kez daha gözler önüne serildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yabancı yatırımcıların konuta kolaylıkla ulaşabilmesi yönünde 12 ülkede temsilcilik açma girişimi, talepteki yükselişe hız kazandıracak. Yabancıya satışta yıl sonuna kadar artış yönlü bir grafik göreceğiz. 2021'in temellerini attığımız bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.

"Satışlar, yabancı yatırımcının etkisiyle hız kazanacak"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt da Türkiye'nin başarılı pandemi yönetimini gören yabancı yatırımcıların uygun şartlar sağlandığında konut alımını hızlandırdığını söyledi.

Bekleyen talebin hızla sıcak satışa dönüştüğünü dile getiren Özyurt, normalleşme sürecinde artan yabancı ilgisinden bahsetti.

Özyurt, yabancı yatırımcı açısından pandeminin kazanımlarını yaşadıkları bir sürecin başlangıcında olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mevcut projelerimize yabancı yatırımcı ilgisi ağırlık kazandı. Kurdaki artışın etkisiyle de yabancı yatırımcı, Türk gayrimenkul sektöründe aradığı güveni buldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 12 ülkede açacağı temsilcilikler sayesinde Almanya, İngiltere, Yunanistan, Avusturya, Hollanda, Danimarka, Norveç, Rusya, Belçika, Katar, Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nde yaşayan potansiyel yatırımcılar, Türkiye'ye gelmek zorunda kalmadan konut alıp satabilecek. Dolayısıyla yabancı yatırımcıdaki artışın sene sonuna kadar daha da yükseleceğini söylemek mümkün."