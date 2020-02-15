Yapı Kredi çevreden ‘pekiyi’ notu aldı

Yapı Kredi, iklim değişikliği notunu da C’den B’ye çıkarırken konuyla ilgili bir açıklama yapan Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şunları kaydetti:



“Sürdürülebilirlik anlayışımız çerçevesinde toplumumuzun sosyal ve ekonomik refahına uzun vadeli fayda sağlayacak pek çok öncü çalışmaya imza atmaya devam ediyoruz. 2019 yılında Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne kurucu imzacı olarak katıldık. Geçtiğimiz günlerde sürdürülebilir ve yenilikçi ürün portföyümüze bir yenisini ekleyerek yenilenebilir enerji projelerinde kullanılacak 50 milyon dolar tutarındaki ilk yeşil tahvil ihracını gerçekleştirdik. Son olarak ise CDP’den, su programı notumuzu B’den A-’ye çıkararak Türkiye finans sektöründeki en yüksek notu aldık ve iklim değişikliği notumuzu C’den B’ye çıkardık. Sürdürülebilirlik anlayışımızla çalışmalarımız devam edecek.”