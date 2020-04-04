Yardım yağmuru

Limak 11 milyon lira bağışladı

Limak Holding dünya genelinde salgına yol açan koronavirüs nedeniyle başlatılan kampanyalarda toplam 11 milyon TL’lik bağışta bulundu. İstanbul Valiliği tarafından organize edilen ve sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan, maddi durumu yeterli olmayan 50 bin kişiye 6 hafta boyunca dağıtılacak Vefa kolileri için 7 milyon TL bağış yapan Limak Holding, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan ‘Bizbize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına da 4 milyon TL bağışta bulundu. Şirketten yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Nakit yardımlar dışında faaliyet gösterilen pek çok şehirde iştirak şirketler ve ortaklıklar aracılığı ile hastane ve sağlık personeline tıbbı malzeme yardımları ve koli yardımları yapılırken, Limak’ın yönetiminde bulunduğu pek çok sivil toplum örgütü aracılığı ile de bağışta bulunuldu.”

Kalyon 13 milyon TL destek verdi

Kalyon Holding, Milli Dayanışma Kampanyası’na 6 milyon lira, Vefa Kolileri Kampanyası’na da 7 milyon lira olmak üzere 13 milyon lira bağışta bulundu.

Kalyon Holding’ten yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının, ülkede toplumsal hayatı olumsuz etkilediği bir dönemden geçildiği belirtildi. Açıklamada, “Milli Dayanışma Kampanyası’na Kalyon Holding olarak 6 milyon lira, İstanbul Valiliği koordinasyonunda başlatılan ‘Vefa Kolileri Kampanyası’ için de 7 milyon lira olmak üzere toplam 13 milyon lira bağışladık” ifadelerine yer verildi.

Koç Holding 20 milyon TL katkı sağladı

Koç Holding, Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz’ın desteğiyle Milli Dayanışma Kampanyası’na toplam 20 milyon lira katkı sağladıklarını bildirdi.

Koç Holding’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, topluluğun 100 yıla yaklaşan tarihi boyunca ‘Ülkem varsa ben de varım’ diyerek çalıştığı ifade edildi.

Koronavirüs salgınının Türkiye’de yayılmaya başladığı ilk günden itibaren topluluk şirketleri ile toplum yararını gözeten pek çok çalışmanın hayata geçirildiği belirtilen paylaşımda, “Milli Dayanışma Kampanyası’na Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz’ın desteğiyle toplam 20 milyon lira katkı sağlıyoruz. Bu zorluğun da üstesinden geleceğimize inanıyoruz” denildi.

Yoğun bakıma çarşaf...

Karaca Grup, devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerindeki çarşaf ve yastık kılıflarını değiştireceğini açıkladı. Açıklama şöyle:

“Dünyada ve ülkemizde yaşanan bu zor dönemde, birlik ve beraberlik ruhu ile dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu biliyor ve bu mücadelemizde haftalardır kahramanca durmaksızın çalışan başta Sağlık Bakanlığı’mıza ve tüm sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Biz de Karaca Grup olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek niyetiyle Türkiye’deki tüm devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerindeki yetişkin yatakları için çarşaf ve yastık kılıfı yaptırarak sağlık çalışanlarımız ve milletimizin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.”