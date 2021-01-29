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29.01.2021 - 13:19 | | AA

Yasak uzatıldı! Talep yağıyor...

Türkiye'nin hamsi ihtiyacı, Karadeniz'de devam eden kısmi yasağın da etkisiyle Egeli balıkçılar tarafından karşılanıyor.

Yasak uzatıldı! Talep yağıyor...

İlk olarak 8 Ocak'ta başlayan, Tarım ve Orman Bakanlığının son kararıyla Karadeniz'de kısmi olarak durdurulan ticari amaçlı hamsi avcılığı süresinin 7 Şubat'a kadar uzatılması Ege Denizi'ndeki hareketliliği artırdı.

Sezona bereketli başlayan Egeli balıkçıların yüzü özellikle sardalya ve hamsiyle güldü. Havaların rüzgarlı olması nedeniyle son günlerde avlanmada düşüş yaşansa da balıkçılar bu sezondan memnun gözüküyor. Son dönemde büyük artış gösteren hamsi siparişi ise Egeli balıkçıları sevindirdi.

Türkiye'nin en büyük balık hallerinden biri olan İzmir Su Ürünleri Haline, Ege Denizi'nde avlanan balıklar, sabahın erken saatlerinde getiriliyor ve kamyonlara yüklenerek yola çıkarılıyor.

Özellikle sardalya, barbun, kolyoz yoğun talep görürken, Karadeniz'deki kısmi yasak nedeniyle hamsi de en çok tercih edilen ürünler arasındaki yerini alıyor.

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, AA muhabirine, Karadeniz için alınan hamsi kararından memnun olduklarını söyledi. Karadeniz'de avlanan hamsinin hem tüketici hem de endüstriyel kullanım için uygun olmadığını vurgulayan Çakan, şunları kaydetti:

"Ege Denizi, Türkiye'nin balık ihtiyacını karşılıyor. Hem yetiştiricilik hem de avcılıkta çok iyiyiz. Karadeniz'deki kısmi yasakla tüm Türkiye'nin hamsi ihtiyacını şu anda Ege karşılıyor. Burada tutulan hamsinin yüzde 70'i Türkiye'nin diğer bölgelerine gidiyor. Ankara'ya, Samsun'a hatta Trabzon'a Ege'den hamsi gidiyor. Sadece hamsi değil, sardalya, kolyoz, çipura ve levrek de gönderiyoruz."

Son günlerde balık fiyatlarının yükseldiğine değinen Çakan, bunun nedenini de iklim şartlarına bağladı. Balık fiyatlarının her ocak ve şubatta arttığına işaret eden Çakan, "Ege'de çok şükür balığımız yeterince var. Fiyatlar havalar düzelince düşecektir. O da şubat ortasını bulur diye tahmin ediyoruz. Yaklaşık 35 yıldır balıkçılık yapıyorum. İlk defa böyle balığa talep olduğunu görüyorum. İnanılmaz talep var. Bunu karşılamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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